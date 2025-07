Espectacular accident entre un cotxe i un tractor a la C-1412B

Un impressionant sinistre viari ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera C-1412B, a l'altura del municipi de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà (Lleida). L'accident, que s'ha produït poc abans de les 18:30 h, ha implicat un turisme i un tractor agrícola amb remolc.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, ambdós vehicles han bolcat després de l'impacte: el cotxe ha sortit disparat cap al marge de la via i el tractor ha quedat tombat sobre la calçada, bloquejant part del trànsit.

Cinc dotacions de bombers es mobilitzen d'urgència

L'avís s'ha rebut a les 18:22 h. De seguida, cinc dotacions dels Bombers han acudit al lloc per atendre l'emergència. A la seva arribada, s'han trobat amb una escena complexa: el tractor totalment bolcat sobre un dels seus laterals, amb el remolc encara enganxat, i el turisme accidentat fora de la calçada.

| @bomberscat, XCatalunya

Els bombers han treballat amb rapidesa per assegurar la zona, neutralitzant possibles riscos derivats del vessament de combustible i olis, i netejant la via per evitar nous accidents. A més, s'ha tallat temporalment el trànsit en ambdós sentits per facilitar les tasques de rescat i neteja.

El SEM atén tres persones després de la col·lisió

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat diverses unitats al lloc de l'accident. En total, han estat ateses tres persones, tot i que de moment no s'ha especificat la gravetat de les seves lesions. Segons les primeres informacions, cap dels implicats estaria en estat crític.

| @bomberscat, XCatalunya

La coordinació entre els serveis d'emergències ha estat clau per evitar conseqüències majors. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han iniciat la investigació corresponent per esclarir les causes exactes de l'accident.

Un tram de carretera amb elevada sinistralitat

La C-1412B, que connecta diverses localitats del Pirineu català, és una via estreta i amb trams sinuosos que ja ha estat escenari de diversos accidents en els darrers anys. Els veïns de la zona fa temps que reclamen millores en la seguretat viària, com més senyalització i limitacions de velocitat més estrictes.

Tot i que encara no es coneixen les circumstàncies concretes del xoc, tot apunta que un dels vehicles podria haver envaït parcialment el carril contrari en un revolt o durant una maniobra de gir, fet que hauria provocat el violent impacte frontal o lateral.

El tractor va quedar completament bolcat al mig de la via

Les imatges difoses pels Bombers mostren la magnitud de l'accident. El tractor vermell, de gran mida, ha quedat completament tombat sobre el seu costat esquerre, amb les rodes apuntant cap al cel. El remolc verd també ha patit danys, tot i que es manté parcialment dret.

L'escena ha generat un gran rebombori a la zona, i nombrosos conductors s'han vist obligats a fer desviaments o esperar durant més d'una hora mentre es feien les tasques de neteja i retirada dels vehicles sinistrats.

Retirada dels vehicles i reobertura de la via

Un cop completades les tasques de neteja i assegurament de la zona, la calçada ha estat reoberta al trànsit de manera progressiva. Els vehicles han estat retirats amb l'ajuda de grues especialitzades a causa del gran tonatge del tractor i el seu remolc.

Les autoritats han recordat la importància d'extremar les precaucions a l'hora de circular per aquest tipus de vies secundàries, especialment en temporada estival, quan augmenta el trànsit de maquinària agrícola en zones rurals.