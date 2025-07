Nova mort violenta a Catalunya: Els Mossos arriben a una primera conclusió

La calma d'una tarda de dimecres s'ha vist trencada en mil bocins per un succés que glaça la sang. El que havia de ser una llar, un refugi de pau, s'ha convertit en l'escenari d'un crim atroç que ara ocupa els millors investigadors de la policia catalana. Les sirenes van esquinçar l'aire vespertí, alertant els veïns que alguna cosa terrible havia passat rere els murs d'un dels edificis de la zona, un presagi de la tragèdia que a poc a poc començaria a desvetllar-se.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies d'una nova mort violenta en territori català, un cas que des del primer moment ha estat marcat per un profund hermetisme per part de les autoritats, tot i que els primers indicis ja dibuixen una hipòtesi principal desoladora.

L'horror s'eixampla en un pis de la comarca d'Osona

Els fets van passar cap a les sis de la tarda d'aquest dimecres en un pis situat al carrer Santa Llúcia de la localitat de Torelló, a la comarca d'Osona. Diversos veïns, sorpresos pels sorolls o per l'arribada posterior de les patrulles, van ser els primers testimonis indirectes del desplegament policial. En arribar-hi, els agents es van trobar amb una escena dantesca: el cos sense vida d'una dona amb evidents signes de violència.

| ACN

Immediatament, es va activar el protocol per a crims de sang. La zona va ser acordonada per preservar qualsevol prova i es va avisar la comitiva judicial i els especialistes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), la unitat d'elit dels Mossos d'Esquadra encarregada dels delictes més greus, com els homicidis.

Durant hores, els agents de la policia científica van treballar meticulosament a l'interior de l'habitatge, buscant empremtes, vestigis i qualsevol pista que permetés reconstruir els últims moments de vida de la víctima.

La principal hipòtesi apunta a l'entorn familiar

Tot i que el cos policial no ha facilitat dades oficials per no interferir en la investigació, fonts properes al cas, com ha avançat la Agència Catalana de Notícies (ACN), han assenyalat que la principal línia de treball se centra en l'entorn més íntim de la víctima. Totes les sospites recauen sobre el mateix fill de la dona morta.

Segons aquestes primeres informacions, l'home hauria posat fi a la vida de la seva mare en circumstàncies que encara s'estan investigant. La ràpida actuació dels Mossos d'Esquadra hauria permès la localització i detenció del presumpte autor material del crim. Aquest gir converteix el succés en un presumpte parricidi, un dels crims que més commoció generen a la societat per la ruptura del vincle més fonamental.

En aquests moments, el detingut es troba en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial en les pròximes hores, mentre els investigadors intenten determinar el mòbil que va poder desencadenar una violència tan extrema.

| ACN

Un municipi tranquil sacsejat per la tragèdia

Torelló, un municipi de poc més de 14.000 habitants conegut pel seu vibrant Carnaval i la seva plàcida vida a la vora del riu Ter, s'ha despertat avui en un estat de xoc. La notícia ha corregut com la pólvora entre els veïns, que no donen crèdit que un succés d'aquesta magnitud hagi pogut tenir lloc als seus carrers. El carrer Santa Llúcia, habitualment tranquil, és ara un focus d'atenció mediàtica i de grups de persones que intenten comprendre l'incomprensible.

Aquest tipus de tragèdies, que es perceben llunyanes quan es llegeixen a la premsa, colpegen amb una duresa especial quan passen al mateix veïnat, recordant la fragilitat de la convivència i que l'horror, de vegades, s'amaga al lloc més insospitat: la mateixa llar.

El complex trencaclosques de la Divisió d'Investigació Criminal

La feina per a la DIC tot just comença. Més enllà de la detenció del principal sospitós, els agents han d'encaixar ara totes les peces d'un trencaclosques macabre. El testimoni de veïns, familiars i amics serà clau per traçar un perfil tant de la víctima com del presumpte agressor i entendre la dinàmica familiar que existia entre ells.

Paral·lelament, el cos de la dona serà traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) per fer-li l'autòpsia, una prova fonamental que determinarà la causa exacta de la mort i aportarà llum sobre l'arma o el mètode emprat en el crim. És previsible que el jutjat d'instrucció que s'ha fet càrrec del cas decreti el secret de les actuacions per protegir el curs de la investigació i garantir que cap filtració pugui contaminar un procediment que es preveu llarg i dolorós.

Aquest succés, malauradament, afegeix una nova xifra negra a l'estadística de criminalitat a Catalunya i posa de manifest, un cop més, que la violència més brutal pot sorgir on menys s'espera.