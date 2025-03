Apareix el cadàver d'una dona de 70 anys en una platja catalana

per Mireia Puig

A primera hora del matí d'aquest diumenge, la tranquil·litat habitual d'una coneguda platja catalana es va veure alterada per un descobriment esgarrifós. Una persona va alertar les autoritats després d'observar un cos immòbil a la sorra, donant inici a un desplegament policial immediat per esclarir el que ha succeït.

Descobriment i intervenció policial

Poc abans de les vuit del matí, un veí de Mataró va avisar alarmat la Policia Local després d'observar el que semblava ser una persona sense vida a escassos metres de la vora. Els agents es van desplaçar ràpidament fins a la platja del Varador, una de les més concorregudes durant els caps de setmana a la capital del Maresme. Allà, lamentablement, van confirmar la mort d'una dona d'aproximadament 70 anys, segons ha informat el mitjà local Capgròs.

Després de confirmar que la dona ja havia mort, la Policia Local va acordonar ràpidament la zona i va notificar l'incident als Mossos d'Esquadra, encarregats des d'aquell moment de les investigacions sobre el que ha passat. El cos de la dona no presentava a primera vista signes evidents de violència, encara que la presència del cadàver en una zona pública ha despertat gran preocupació i commoció entre els veïns de la zona.

| ACN

Primeres hipòtesis i context del succés

Encara que de moment no s'han fet públics molts detalls sobre la víctima, les primeres investigacions apunten que podria tractar-se d'una dona d'uns 70 anys, que podria haver pres contacte amb l'aigua en un altre punt proper. Fonts pròximes a la investigació consideren la hipòtesi d'una mort accidental o, fins i tot, un possible suïcidi, encara que encara és aviat per establir conclusions definitives.

Un factor clau que podria influir en les investigacions és el fort temporal marítim registrat aquests últims dies a la comarca del Maresme. En concret, la platja del Varador, lloc on va aparèixer el cos, ha patit especialment l'impacte de l'onatge, cosa que podria haver contribuït a desplaçar el cadàver des d'una altra ubicació propera.

Un cas similar fa uns mesos

Aquest incident recorda un altre descobriment ocorregut fa pocs mesos en una altra platja catalana. El passat estiu, la costa de Castelldefels va viure una situació semblant quan un home gran va aparèixer sense vida després de diversos dies desaparegut. En aquella ocasió, la investigació va determinar que es va tractar d'una mort accidental, relacionada amb problemes de salut que va patir la víctima mentre passejava per la vora.

| ACN, wowow, XCatalunya

Casos com aquests subratllen la importància de mantenir precaucions extremes en dies de temporal, especialment entre persones grans o amb dificultats de mobilitat. Les autoritats catalanes recorden la necessitat de respectar les alertes meteorològiques i evitar riscos innecessaris.

La investigació continua oberta, mentre el Maresme roman pendent de conèixer les causes exactes que envolten aquest macabre descobriment.