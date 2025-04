Problemes a la C-16: Dos vehicles sinistrats provoquen el tall d'un carril

Després del gran moviment a les carreteres catalanes a causa del retorn massiu de conductors després de les vacances de Setmana Santa, avui molts ciutadans tornaven a circular amb normalitat cap als seus treballs i activitats quotidianes. No obstant això, aquesta rutina s'ha vist alterada per un nou incident viari que afecta una important via de comunicació.

Accident a Sallent: Dos vehicles implicats

L'incident ha ocorregut fa pocs minuts a la carretera C-16 al seu pas per Sallent, en direcció nord cap a Berga. L'alerta sobre l'accident ha estat donada a primera hora del matí, concretament a les 06:09 hores, segons la informació facilitada pel cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

| ACN

Fonts d'emergències han confirmat que dos vehicles estan implicats en el xoc, cosa que ha obligat a la intervenció ràpida de dues dotacions del cos de Bombers. En aquests moments, les autoritats encara no han informat sobre l'estat de salut dels conductors i possibles passatgers dels vehicles afectats. Així mateix, encara s'estan investigant les causes de l'incident per aclarir què ha pogut motivar aquesta col·lisió.

Restriccions i complicacions en el trànsit

A conseqüència de l'accident, el Servei Català de Trànsit ha confirmat el tancament provisional d'un carril a l'esmentada via, cosa que ja està causant certes retencions i complicacions en la fluïdesa del trànsit. Conductors que circulen per la zona estan enfrontant-se a dificultats afegides després d'una jornada d'ahir que ja es va caracteritzar per llargues retencions en diverses vies a causa del retorn massiu de les vacances.

Es recomana als usuaris que, en cas de tenir previst desplaçar-se per aquesta zona, valorin prendre rutes alternatives per evitar majors retards i facilitar les tasques dels serveis d'emergència desplaçats fins al lloc. També s'aconsella extremar la precaució en circular per trams propers, on podria haver-hi vehicles detinguts o presència de personal d'emergències treballant.

A causa del tancament del carril, en aquest moment s'estan registrant retencions que arriben als dos quilòmetres, encara que podria anar a més en els pròxims minuts. A més a més, també s'ha vist afectat l'enllaç des de la C-25, cosa que provoca que la situació es torni encara més caòtica.

Un dia complicat després de les vacances

Aquest incident ocorre just en el context d'un dia especialment sensible per a la mobilitat a Catalunya, després d'una Setmana Santa marcada per un alt volum de desplaçaments i alguns incidents viaris menors en diferents punts de la xarxa viària catalana. Les autoritats de trànsit havien informat prèviament d'un retorn progressiu a la normalitat després de les hores punta del diumenge, però aquest accident torna a posar a prova la gestió del trànsit en vies clau com la C-16.

En situacions similars ocorregudes en altres ocasions, incidents com aquests han provocat importants afectacions durant diverses hores, especialment en moments clau del dia com l'hora punta matinal. Per aquesta raó, les autoritats recomanen als conductors que es mantinguin informats de l'estat de la circulació a través dels canals oficials i que segueixin en tot moment les indicacions proporcionades pels serveis de trànsit i emergència.