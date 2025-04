Espectacular accident a l'AP-7: Intervenen diversos serveis d'emergència

Un aparatós accident en una de les autopistes més transitades de Catalunya ha obligat a desplegar diverses unitats de serveis d'emergència, generant alarma entre els conductors i provocant importants retencions a la via.

Dos vehicles implicats i diversos afectats

Els fets van tenir lloc a l'AP-7, a l'altura de Freginals, quan dos vehicles van col·lidir, provocant que un d'ells acabés completament bolcat a la mitjana de l'autopista. El succés va ocórrer aproximadament a les 18:08 hores, moment en què es va rebre la primera alerta al telèfon d'emergències 112.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar de seguida quatre dotacions dels Bombers de Catalunya, així com unitats mèdiques i la presència d'un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que va aterrar a prop del lloc de l'accident per assistir amb rapidesa els ferits.

| SEM

Complexa operació de rescat

Els equips de rescat van haver de dur a terme una complicada operació per alliberar dues persones atrapades a l'interior del vehicle bolcat. Els bombers van actuar amb rapidesa i precisió, aconseguint extreure les víctimes en condicions estables.

Després de l'operació, els afectats van quedar sota la cura del personal sanitari del SEM, qui van procedir amb les primeres atencions i posteriorment van traslladar els ferits a un centre hospitalari proper per a una valoració més exhaustiva.

Durant la intervenció, es van produir retencions significatives en direcció Girona, afectant considerablement el trànsit vehicular i generant preocupació entre els conductors que transitaven per la via. L'AP-7 va haver de ser parcialment tallada per permetre l'actuació segura dels serveis d'emergència, mentre agents dels Mossos d'Esquadra gestionaven el trànsit i investigaven les causes del sinistre.

Antecedents preocupants a l'AP-7

L'autopista AP-7 és una de les artèries principals a Catalunya, caracteritzada per suportar un gran volum de trànsit diari, especialment durant caps de setmana i períodes vacacionals.

| @bomberscat

Aquest tipus d'accidents no són aïllats; en mesos recents, han ocorregut diversos incidents similars, la qual cosa ha provocat una creixent preocupació entre conductors i autoritats respecte a la seguretat en aquesta via.

Experts en seguretat viària han apuntat reiteradament la necessitat d'incrementar les mesures preventives i revisar possibles punts conflictius de l'autopista, sobretot en trams d'alta circulació com l'àrea propera a Freginals, coneguda pel seu historial d'accidents en els últims anys.