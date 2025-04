Es crema un cotxe a l'A-2: Es generen cues després de tallar-se un carril

Un aparatós incident ha sorprès els conductors aquest diumenge a la tarda, generant importants retencions en una de les vies més transitades del territori català. El que semblava un desplaçament tranquil de cap de setmana per a molts automobilistes s'ha convertit en una situació incòmoda i estressant a causa d'un vehicle incendiat.

Què va ocórrer exactament?

Passades les cinc de la tarda, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT), un cotxe particular va començar a cremar inesperadament en plena autopista A-2, a l'altura del municipi de Veciana, en direcció Tarragona. El foc es va propagar ràpidament, obligant a tallar un dels carrils, la qual cosa va provocar una disminució considerable en la fluïdesa del trànsit.

La intervenció dels equips d'emergència va ser immediata. Dotacions de bombers i agents dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar amb urgència fins al lloc per controlar la situació i extingir les flames. Durant la intervenció, es va decidir mantenir tancat parcialment el tram afectat per raons de seguretat i per facilitar les maniobres dels serveis d'emergència.

| ACN

Cues quilomètriques i desesperació a la carretera

Aquest tall parcial en la circulació va tenir un efecte immediat i visible en el trànsit vehicular. En pocs minuts, el trànsit fluid habitual es va transformar en cues quilomètriques, provocant retencions que van generar molèsties significatives entre els usuaris de la via. Conductors atrapats van relatar a les xarxes socials la lentitud amb què avançaven i la frustració de veure interromput el seu viatge de forma tan sobtada.

Les imatges difoses per les càmeres de trànsit del SCT mostren clarament la magnitud de l'embús, amb nombrosos vehicles aturats o avançant molt lentament per l'autopista.

Usuaris a les xarxes socials també van mostrar preocupació davant la possible gravetat del succés, en veure les columnes de fum que es van elevar momentàniament des del vehicle incendiat.

La ràpida actuació va evitar mals majors

Afortunadament, i segons fonts oficials, l'incident no va deixar ferits ni víctimes. La ràpida reacció del conductor, que va poder sortir del cotxe a temps, i l'efectiva intervenció dels bombers van aconseguir evitar conseqüències més greus, tant humanes com materials.

| ACN

Encara que encara es desconeixen les causes exactes de l'incendi, fonts properes a la investigació apunten preliminarment cap a una possible avaria mecànica o un problema elèctric com a detonant del succés. El cotxe va quedar seriosament danyat, però el foc no va arribar a propagar-se a altres vehicles propers gràcies a la ràpida acció dels equips d'emergència.