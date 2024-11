Caos a l'AP-7 per les restriccions de la DANA

Aquest dimecres 13 de novembre, l'AP-7 ha esdevingut l'epicentre del caos circulatori a Catalunya. Les intenses pluges provocades per la DANA han obligat a implementar restriccions de mobilitat, generant cues quilomètriques en aquesta important via. Les autoritats han decidit tancar temporalment alguns trams per garantir la seguretat dels ciutadans.

Especialment a la zona d'Altafulla, on la circulació està completament interrompuda. Les restriccions de trànsit afecten tant l'AP-7 com altres carreteres principals, com la C-14, l'N-340, la T-11 i l'N-420.

Aquestes mesures coordinades pels Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit busquen minimitzar els riscos d'inundació i reduir els possibles accidents. Les comarques més afectades són: Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès. On la mobilitat està limitada a serveis essencials i causes de força major.

Protecció Civil emet alertes i reforça la seguretat

L'augment del cabal dels rius i el risc de desbordaments han estat factors claus en la decisió de restringir el trànsit. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla INUNCAT, que s'encarrega de gestionar les emergències relacionades amb les inundacions a Catalunya.

| ACN

Segons han informat, la mesura estarà en vigor des de les 6 del matí fins a la mitjanit, temps en què s'espera que les pluges més intenses afectin el territori. Les restriccions inclouen la suspensió de classes i activitats esportives a les comarques afectades.

Les autoritats han insistit que aquestes mesures són preventives i busquen protegir la població davant un fenomen meteorològic extrem. "La seguretat de la ciutadania és la nostra prioritat", han afirmat des de Protecció Civil.

Serveis essencials sense restriccions

Tot i les limitacions en la mobilitat, els serveis essencials no s'han vist afectats. Personal d'emergències, cossos de seguretat, personal sanitari i transport públic continuen operant per assistir la població.

Aquesta excepció també inclou la distribució d'aliments i productes de primera necessitat, així com l'accés a recursos bàsics, com ara aigua i electricitat, necessaris per a les àrees més vulnerables. Aquesta mesura ha estat pensada perquè malgrat les dificultats es mantingui una xarxa de suport per a la població en situació d'emergència.

Trànsit complicat i cues interminables

Les imatges compartides a xarxes socials mostren llargues files de vehicles a l'AP-7 i altres carreteres afectades. Camions, autobusos i cotxes han quedat atrapats en interminables cues que alenteixen el trànsit durant hores.

Els conductors s'han vist obligats a aturar-se tot esperant que es reprengui la circulació en alguns punts estratègics. La paciència ha estat la clau per suportar una jornada complicada en què el mal temps ha posat a prova la resistència dels ciutadans afectats.

La Generalitat ha instat els ciutadans a evitar els desplaçaments innecessaris i a consultar totes les recomanacions de Trànsit per estar informats sobre l'estat de les diferents carreteres. En un esforç per mantenir la seguretat i la fluïdesa del trànsit, els Mossos d'Esquadra han establert punts de regulació a les vies més transitades.