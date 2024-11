Confirmat: Absolen un Guàrdia Civil acusat de matar un esquizofrènic

per Pol Nadal

La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat per unanimitat absoldre un agent de la Guàrdia Civil. L'agent va acabar amb la vida d'una persona amb esquizofrènia l'any 2020. Els fets van succeir a Manzanares el Real quan van trobar un home de 29 anys fora de si. La víctima portava dues navalles, una a cada mà i amenaçava d'utilitzar-les.

Assegurava que la seva vida acabaria, però la dels policies també. Deia que moriria matant. Els agents van disparar diverses vegades a l'aire, però no van aconseguir l'efecte desitjat. "Més bé, van augmentar el nerviosisme i l'agitació", diu la sentència. "A continuació, la víctima va tornar a efectuar un gir brusc i va escometre l'acusat empunyant les navalles amb intenció d'atacar-hi", continua la resolució judicial.

En aquell moment, l'agent acusat "ha efectuat, des d'una distància aproximada de metre i mig i en posició frontal respecte a la víctima, dos trets seguits". Un va arribar a la víctima el maluc dret i l'altre a la cama esquerra. Va ser traslladat a l'hospital La Paz i va morir el 29 de setembre.

El Ministeri Públic va acreditar els fets com a delicte lleu d'homicidi per imprudència menys greu i sol·licitava una multa de dotze euros diaris durant deu mesos. La família demanava 153.580 euros de responsabilitat civil i entenien que l'homicidi era dolós.

Legítima defensa

L'Audiència Provincial de Madrid considera que va existir legítima defensa de l'acusat i n'acorda l'absolució. Segons els jutges, concorren tots els requisits de la legítima defensa i, per tant, no hi ha condemna. Perquè es consideri legítima defensa, han de concórrer els requisits següents:

Agressió il·legítima: Hi ha d'haver una agressió actual o imminent contra béns jurídics protegits, com la vida o la integritat física.

Necessitat racional del medi emprat: La defensa ha de ser proporcional i adequada per repel·lir l'agressió.

Manca de provocació suficient: La persona que es defensa no ha d'haver provocat intencionalment la situació.

Quan un agent de l'autoritat s'enfronta a una situació en què la seva vida o la de tercers està en perill, pot fer ús de la força. Això no obstant, aquesta força ha de ser proporcional i necessària per neutralitzar l'amenaça.

En casos on la persona agressora pateix un trastorn mental, com l'esquizofrènia, els tribunals han de valorar la protecció de la vida i la integritat de tots els involucrats. I en aquest cas, han considerat que hi va haver legítima defensa.