Un accident entre diversos cotxes a l'AP-7 provoca una víctima mortal

La tranquil·litat pròpia d'un matí festiu s'ha vist truncada abruptament per un aparatós accident de trànsit. Els serveis d'emergència han estat alertats des de primera hora, encara que inicialment no es van difondre els detalls precisos del lloc ni la magnitud de l'incident.

Finalment s'ha confirmat que un greu accident múltiple, ocorregut al voltant de les set del matí d'aquest diumenge, ha causat una víctima mortal a l'autopista AP-7. El sinistre ha involucrat diversos vehicles i ha obligat al tancament complet d'aquesta important via en sentit cap a Barcelona, entre les localitats de Salt i Vilablareix, a la comarca del Gironès.

Primera víctima mortal de la Setmana Santa

Aquest fatídic accident es converteix en el primer amb víctima mortal a les carreteres catalanes durant l'operació especial de trànsit de Setmana Santa. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha confirmat la trista notícia en declaracions recents, subratllant la gravetat de l'incident: "Comença l'operació retorn i ho fa amb la pitjor notícia possible, que és aquesta víctima mortal".

Les primeres informacions apunten que almenys cinc dotacions dels bombers han intervingut a l'escena per atendre l'emergència i procedir a l'extracció de les víctimes i assegurar l'àrea afectada.

Alternatives de trànsit davant el tancament de l'AP-7

Davant el tancament obligat del tram afectat, les autoritats han posat en marxa ràpidament un operatiu especial per desviar el trànsit. Encara que els conductors afectats són redirigits inicialment per la sortida número 7, les recomanacions oficials per evitar majors complicacions aconsellen prendre la sortida 6, situada a Sant Julià de Ramis, utilitzar la via paral·lela i reincorporar-se a l'AP-7 a les rodalies de l'aeroport de Girona.

Aquest incident, coincidint amb l'operació retorn prevista per aquest migdia, afegeix una complicació addicional a un dia ja considerat d'alt risc per a la circulació, a causa del retorn massiu de vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Previsió complicada per l'operació retorn

Les autoritats de trànsit esperen que fins a 580.000 vehicles es desplacin de tornada a Barcelona entre aquest diumenge i demà dilluns. Ramon Lamiel ha advertit especialment sobre el moment més crític del dia: "Aquesta tarda podria complicar-se notablement la circulació, i considerant les pluges recents, és probable que la congestió més intensa arribi al voltant de les set de la tarda".

Per tractar d'alleujar la situació, Trànsit ha anunciat l'habilitació de carrils addicionals tant al tram nord com sud de l'autopista AP-7, i també a la via C-32, en direcció a la capital catalana.

Restriccions per a vehicles pesants i sancions

Com a mesura addicional per garantir la fluïdesa del trànsit durant aquesta operació retorn, romanen actives les restriccions per a vehicles pesants tant avui a la tarda com durant tota la jornada de demà dilluns.

Malgrat que aquestes limitacions han estat generalment respectades, Lamiel ha revelat que s'han imposat unes 200 sancions per incompliment i que nombrosos camions van haver de ser aparcats en àrees de descans habilitades especialment per a aquest tipus de situacions.

Aquest tràgic succés serveix com un contundent recordatori de la importància d'extremar la precaució al volant, especialment durant aquests dies de desplaçaments massius. Des del Servei Català de Trànsit reiteren la crida a la responsabilitat de tots els conductors per evitar noves tragèdies a les carreteres catalanes.