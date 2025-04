Un camió la fa grossa amb un cable de comunicacions a la N-340

Un aparatós incident ha posat en alerta els equips d'emergències després que un camió de gran tonatge quedés atrapat en plena via, generant importants afectacions. El vehicle, que transportava un aerogenerador de dimensions enormes, va protagonitzar un episodi que va obligar a intervenir ràpidament els serveis especialitzats per evitar mals majors.

L'insòlit incident de l'aerogenerador

Els fets van ocórrer quan el vehicle pesant circulava amb normalitat i, de sobte, va quedar atrapat després d'enganxar-se en un cable de comunicacions aèries que creuava sobre la carretera. El camió portava una de les grans pales utilitzades en els aerogeneradors, una càrrega que, per les seves dimensions i pes, sempre representa un desafiament logístic per als transportistes.

Segons ha confirmat el cos de Bombers de Catalunya, que ràpidament va informar de l'incident a través de les seves xarxes socials, l'avís es va donar exactament a les 16:21 hores. Davant la complexitat de la situació, es van activar immediatament dues dotacions de bombers especialitzades que es van desplaçar fins al punt afectat, ubicat concretament a la carretera N-340, en un tram força transitat.

| ACN

L'operació de rescat i estabilització

En arribar al lloc, els bombers es van trobar amb una situació delicada. El camió havia quedat enredat amb el cablejat, generant risc no només per als ocupants del vehicle, sinó també per a altres conductors que transitaven per la via. La prioritat era assegurar l'àrea i procedir amb la màxima cautela per evitar danys majors en la infraestructura o accidents secundaris.

Durant l'operació, es va tallar temporalment el trànsit en ambdós sentits, causant algunes retencions i molèsties entre els conductors, però necessàries per garantir la seguretat de tots. Els especialistes van treballar amb precisió quirúrgica, assegurant-se d'alliberar l'enorme peça del cablejat sense comprometre la seva integritat ni la de les instal·lacions de comunicació.

Després de diversos minuts d'intensa activitat, l'equip va aconseguir alliberar la càrrega del cable, permetent restablir gradualment la normalitat a la via afectada. La intervenció es va realitzar amb èxit, sense haver de lamentar ferits ni danys materials significatius, a part de l'ensurt i les incomoditats derivades d'aquest inesperat contratemps.

No és la primera vegada que passa una cosa semblant

Curiosament, incidents relacionats amb transports especials i elements de gran mida no són tan infreqüents com es podria suposar. Especialment en carreteres nacionals com la N-340, que suporta un alt volum de trànsit pesat diàriament, situacions similars s'han repetit amb certa periodicitat.

Els aerogeneradors, components fonamentals per a parcs eòlics, requereixen una planificació minuciosa i extrema precaució durant el seu transport, precisament per evitar incidents com aquest.

| Govern

La legislació estableix mesures específiques, com rutes autoritzades i horaris restringits per a aquests trasllats especials, però ni tan sols aquestes precaucions són capaces d'evitar al 100% successos puntuals que obliguen a intervencions com la d'aquesta jornada.

La importància d'extremar precaucions

Aquest incident a la N-340 serveix també com a recordatori sobre la importància de mantenir actualitzades les infraestructures de comunicacions aèries, així com de revisar amb freqüència l'altura i el traçat de cables que creuen les carreteres, especialment aquelles per on transiten vehicles de grans dimensions amb regularitat.

Una situació aparentment anecdòtica com la viscuda avui podria haver-se convertit en un problema molt més gran si el cable afectat hagués estat de subministrament elèctric o fibra òptica fonamental per a serveis essencials.

Finalment, la companyia responsable del camió ja ha estat informada i s'espera que es revisin els protocols perquè successos com aquest no tornin a repetir-se. Amb sort, aquest episodi quedarà només com una anècdota més, i com un avís sobre la necessitat d'extremar les precaucions en operacions logístiques de gran escala.