Mor una família catalana en un terrible accident d'helicòpter

El cel de Nova York es va tenyir de tragèdia quan un helicòpter turístic es va precipitar sobre les aigües del riu Hudson, cobrant la vida d'una família i el seu pilot. El fatídic succés va ocórrer a la tarda del dijous 10 d'abril de 2025, deixant una estela de consternació tant als Estats Units com al nostre país.

Un vol turístic que va acabar en desastre

L'aeronau, un Bell 206 operat per la companyia New York Helicopter Tours, va enlairar-se de l'heliport del Baix Manhattan al voltant de les 14:59 hores locals. A bord viatjaven Agustín Escobar, destacat executiu de Siemens Espanya; la seva esposa, Mercè Camprubí Montal; i els seus tres fills de 4, 5 i 11 anys. El que prometia ser una experiència inoblidable sobrevolant els emblemàtics paisatges novaiorquesos, es va tornar en un malson quan, aproximadament a les 15:17, l'helicòpter va patir una aparent fallada mecànica i va caure al riu Hudson prop del moll 40. ​

Detalls de l'accident i testimonis

Testimonis presencials van descriure escenes aterridores. Alguns van relatar haver escoltat sons similars a trets al cel, seguits de la visió de l'helicòpter perdent parts en ple vol abans de precipitar-se a l'aigua. Les imatges captades per transeünts mostren com l'aeronau es desintegrava a l'aire, amb el rotor desprenent-se i caient per separat. Els equips de rescat van arribar ràpidament al lloc, però lamentablement, no hi va haver supervivents entre els sis ocupants. ​

Origen de les víctimes

Agustín Escobar, originari de Puertollano, havia forjat una sòlida carrera a Siemens, ocupant diversos càrrecs de responsabilitat tant a Espanya com a l'estranger. El 2022, va ser nomenat CEO de Siemens Espanya, i recentment dirigia l'àrea de mobilitat ferroviària. La seva esposa, Mercè Camprubí Montal, també tenia una destacada trajectòria professional i provenia d'una família amb profundes arrels al FC Barcelona, sent néta i besnéta d'expresidents del club. ​

És necessari augmentar la seguretat

La notícia de l'accident va generar una onada de condolences a ambdós costats de l'Atlàntic. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va expressar el seu pesar qualificant el succés com una "tragèdia inimaginable". Per la seva banda, el president nord-americà, Donald Trump, també va manifestar les seves condolences i va assegurar que les autoritats competents estan investigant les causes del sinistre. ​

Aquest lamentable accident posa de manifest la importància de garantir estrictes controls de seguretat en les operacions turístiques aèries. Mentre les autoritats treballen per esclarir les causes i prevenir futurs incidents, les comunitats de Nova York i Barcelona ploren la pèrdua d'una família la vida de la qual va ser truncada en un fatídic vol sobre el Hudson.