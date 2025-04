L'ensorrament de part d'una casa abandonada genera un ensurt al bloc adjacent

Un fort estrèpit va sobresaltar aquest dimarts a la tarda els veïns d'un bloc d'habitatges, generant moments d'incertesa i alarma. El soroll provenia del despreniment parcial d'una casa adjacent que es trobava deshabitada des de feia temps, cosa que va generar una ràpida intervenció dels serveis d'emergència.

El succés va ocórrer prop de les set i quart de la tarda, quan la coberta d'una antiga casa abandonada va col·lapsar sobtadament. Veïns del bloc adjacent van sentir un soroll similar al d'una explosió, cosa que va provocar nombroses trucades als serveis d'emergència. Els Bombers es van desplaçar ràpidament al lloc de l'incident i van activar els protocols establerts per a aquestes situacions.

| ACN

Encara que en el primer moment es va témer que pogués haver-hi persones afectades, les autoritats van confirmar ràpidament que no s'havien registrat ferits. No obstant això, i seguint el protocol habitual de precaució, els serveis d'emergència van decidir evacuar temporalment els residents del bloc més proper per garantir la seva seguretat i avaluar l'abast de l'incident.

Les tasques de seguretat es van prolongar durant hores

Els Bombers desplaçats van treballar intensament per assegurar l'estructura afectada, retirant acuradament aquells elements que corrien risc de desprendre's i caure sobre la via pública. La prioritat va ser evitar qualsevol possible dany addicional tant a l'immoble afectat com a les propietats contigües.

El carrer va ser acordonat durant diverses hores, cosa que va causar certa afectació en la mobilitat habitual del veïnat. Alguns residents van haver d'esperar pacientment a les proximitats mentre les autoritats realitzaven les tasques pertinents. Finalment, després de comprovar-se que l'estructura de l'edifici veí no corria perill, els evacuats van poder tornar als seus habitatges amb tranquil·litat.

Aquest succés ha tornat a posar sobre la taula un problema recurrent en moltes localitats, on els edificis abandonats presenten riscos importants per a la seguretat ciutadana. Veïns del bloc afectat han manifestat la seva preocupació per la falta de manteniment de certes propietats, moltes de les quals porten anys sense ocupació ni cura alguna.

La casa que va patir l'esfondrament portava anys desocupada i mostrava signes visibles de deteriorament des de feia temps. Alguns residents havien manifestat amb anterioritat la seva inquietud davant l'Ajuntament sobre la situació de l'immoble, sol·licitant mesures que garantissin la seguretat de la comunitat.