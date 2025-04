Espectacular accident a l'N-240 amb una persona atrapada a dins

La carretera N-240, una de les vies principals i més transitades de Tarragona, va tornar a convertir-se en escenari de tensió després d'un espectacular accident ocorregut a la tarda d'aquest dimarts. Els fets van generar moments dramàtics i van mobilitzar diversos equips d'emergència, que van actuar ràpidament a la zona.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 18:50 hores a prop del municipi de l'Espluga de Francolí, una zona especialment transitada i coneguda pels seus accidents freqüents a causa del seu traçat complicat. Un vehicle, per raons que encara s'investiguen, va perdre el control, va sortir de la via i va bolcar lateralment, deixant una persona atrapada al seu interior.

| ACN

La ràpida intervenció del cos de Bombers de la Generalitat, que va desplaçar fins a quatre dotacions al lloc del sinistre, va ser crucial per atendre l'emergència i minimitzar les conseqüències de l'accident. L'escena va ser impactant, amb el vehicle bolcat i nombrosos efectius treballant per rescatar la víctima, mentre desenes de conductors observaven amb preocupació des de la distància.

Tasques d'excarceració i rescat

La persona atrapada, la identitat de la qual encara no s'ha fet pública, va romandre diversos minuts dins del vehicle mentre els bombers realitzaven complexes maniobres d'excarceració per alliberar-la. Segons van detallar des del cos de bombers a través de xarxes socials, les operacions van ser delicades a causa de l'estat del vehicle i la seva posició lateral sobre la carretera.

Aquestes tasques van exigir una gran coordinació entre bombers i personal sanitari, que van treballar conjuntament per garantir la seguretat de la víctima durant tot el procés. Finalment, la persona atrapada va ser alliberada i ràpidament traslladada a un centre hospitalari proper, encara que el seu estat de salut actual no ha estat especificat per fonts oficials.

Afectacions al trànsit i seguretat viària

L'accident a l'N-240 va provocar serioses afectacions al trànsit en ambdós sentits durant diverses hores. Trànsit Catalunya va activar un pas alternatiu mentre van durar les tasques de rescat i retirada del vehicle accidentat, cosa que va generar cues i retencions a la zona afectada.

Aquest tram de l'N-240 acumula un historial preocupant d'incidents a causa de factors com l'alta densitat de trànsit i corbes perilloses que dificulten la conducció segura. Malgrat les mesures implementades en els últims anys, els veïns de la zona han manifestat en reiterades ocasions la necessitat urgent de millores addicionals que redueixin significativament el risc d'accidents.

Aquest nou accident torna a posar al centre del debat la seguretat a l'N-240. Al llarg de l'últim any, la via ha estat protagonista de diversos incidents greus, alguns amb víctimes mortals, cosa que ha generat un fort reclam per part de conductors i autoritats locals per augmentar la vigilància i executar millores en la infraestructura.