Impressionant incendi d'un cotxe d'alta gamma a l'AP-7

El que semblava un dia tranquil i sense incidents importants a l'autopista AP-7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, es va convertir ràpidament en una escena que va atreure totes les mirades. Un sobtat incident, els detalls del qual van començar a circular ràpidament per xarxes socials, va provocar importants retencions i va mobilitzar diversos cossos d'emergències que van treballar intensament a la zona per normalitzar la situació.

Incendi sobtat en plena autopista

Cap a les 10:43 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís urgent des de la sortida 29 de l'AP-7, corresponent a Vilafranca del Penedès. Un vehicle d'alta gamma es trobava envoltat en flames en ple carril, generant pànic entre conductors que transitaven per la concorreguda via en aquell moment. La resposta dels serveis d'emergència ha estat immediata, desplaçant ràpidament unitats per atendre la situació i evitar majors riscos.

Quan els efectius han arribat al lloc, s'han trobat amb un vehicle en avançat estat de combustió, principalment en la seva part frontal, cosa que apuntava que el foc podria haver-se originat a la zona del motor. De seguida han procedit a aplicar escuma extintora, una tècnica habitual en incendis vehiculars per la seva ràpida efectivitat per sufocar les flames i refredar superfícies calentes, evitant rebrots posteriors.

Maniobres ràpides d'extinció i seguretat viària

Mentre els equips d'emergències treballaven en l'extinció, els Mossos d'Esquadra han procedit al tancament parcial del tram afectat per assegurar la integritat dels altres conductors. Això ha provocat retencions significatives, especialment per a aquells que es dirigien en sentit Tarragona. La calçada es va mantenir parcialment bloquejada fins que els bombers van aconseguir extingir completament el foc i retirar el vehicle danyat.

L'operatiu ha tingut especial complexitat a causa de la ubicació de l'incident, ja que la sortida 29 és una via amb alt volum de trànsit, especialment en horari laboral. Durant més d'una hora, els equips d'emergències i seguretat van treballar en sincronia per minimitzar riscos i permetre que el trànsit tornés paulatinament a la normalitat.

Encara s'investiguen les causes concretes de l'incendi, fonts properes a l'operatiu suggereixen que podria deure's a una fallada tècnica o elèctrica, una causa habitual en vehicles d'alta gamma a causa de la complexitat de la seva electrònica. La rapidesa amb què les flames es van estendre pel vehicle reforça aquesta hipòtesi inicial, ja que incendis causats per combustibles o fluids inflamables tendeixen a propagar-se de manera més agressiva i ràpida.

No s'han registrat ferits en l'incident, ja que els ocupants han aconseguit abandonar el cotxe a temps, evitant lesions personals més greus. No obstant això, el vehicle ha patit danys pràcticament irreparables i haurà de ser avaluat per experts per aclarir definitivament les circumstàncies que van portar al sinistre.