Accident a la T-11: Els bombers han de rescatar els ocupants del cotxe

La carretera T-11 és una via estratègica que connecta Reus amb Tarragona i altres municipis del Camp de Tarragona. Aquesta autovia té un paper fonamental en el transport de persones i mercaderies a la regió. El disseny permet un trànsit àgil, però també registra nombrosos incidents a causa de la seva intensitat de trànsit.

En particular, el tram proper a Reus és un dels més transitats, això és degut a la gran proximitat del centre urbà i els seus diferents polígons industrials. Els vehicles pesants, combinats amb desplaçaments locals, augmenten les probabilitats d'accidents a la zona.

A més, les interseccions i els accessos complicats poden dificultar la conducció en hores punta. En els darrers anys, la T-11 ha estat objecte de millores per incrementar la seguretat viària. Tot i això, les distraccions al volant i l'excés de velocitat continuen sent causes comunes de sinistres.

Dues persones atrapades a l'accident

Ahir a la tarda, es va produir un greu accident a la T-11, a l'altura de Reus. Dues persones van quedar atrapades dins del vehicle després de l'impacte. Els serveis d'emergència van ser alertats ràpidament per assistir al sinistre.

| @bomberscat

L'avís es va rebre a les 18.28 hores, segons va informar el cos de Bombers de Catalunya. La col·lisió, que va involucrar almenys un cotxe, va generar un operatiu immediat. Dues dotacions de bombers es van desplaçar fins al lloc per alliberar els ocupants.

Les primeres imatges de l'accident mostren el cotxe greument malmès. Les portes i les finestres van patir danys severs, dificultant l'extracció. En aquestes condicions, la intervenció professional va ser clau per garantir la seguretat dels afectats.

El paper crucial dels bombers

El rescat va ser realitzat amb eines especialitzades per obrir la carrosseria del vehicle. Aquestes maniobres requereixen precisió per evitar lesions addicionals als atrapats. Els bombers van treballar amb rapidesa i coordinació, aconseguint alliberar els ocupants en qüestió de minuts.

Després del rescat, les dues persones van ser posades a la disposició del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El personal sanitari va avaluar-ne l'estat i va proporcionar l'atenció necessària. No se n'han reportat detalls sobre la gravetat de les ferides.

En accidents com aquest, els bombers tenen un paper fonamental en la resposta inicial. A més d'alliberar els atrapats, asseguren l'àrea per prevenir més riscos. La col·laboració amb altres serveis, com el SEM, és essencial per oferir una assistència integral.

Aquests incidents destaquen la importància de conduir amb precaució, especialment en trams concorreguts com ara la T-11. Les autoritats recorden la necessitat de respectar els límits de velocitat i mantenir l'atenció a la carretera. A més en una època de l'any on es fa de nit més aviat, és clau moderar la velocitat per evitar qualsevol mena d'incident.