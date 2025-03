Per la C-16 en incendiar-se una zona boscosa adjacent

per Mireia Puig

Una columna de fum visible des de quilòmetres de distància va alertar conductors i veïns aquest divendres a la tarda, quan un incendi va començar a propagar-se ràpidament en una zona boscosa propera a una carretera molt transitada catalana. Els primers moments de l'incident van generar tensió i preocupació, especialment per la proximitat a la via i les condicions climàtiques que podrien haver complicat encara més la situació.

Ràpida resposta dels equips d'emergència

L'incendi es va originar al voltant de les 17:29 hores en una zona de vegetació propera a la C-16, concretament a prop del municipi de la Nou de Berguedà, a la comarca del Berguedà. Immediatament després de rebre l'avís, Bombers de la Generalitat van mobilitzar un total de tres dotacions per combatre les flames i evitar la seva propagació.

El vent també ha influït. Les fortes ratxes de vent han afectat tota la comarca. De fet part de l'etapa de la Volta a Catalunya ha estat suspesa.

Les imatges compartides pels equips d'emergències mostren clarament com les flames avançaven de manera ràpida entre els arbres i el matollar sec, generant una densa fumera que reduïa significativament la visibilitat en alguns punts de la carretera.

Gràcies a l'efectiva intervenció dels bombers, l'incendi va poder estabilitzar-se en poc temps, impedint que s'estengués a altres àrees de vegetació properes o afectés directament els vehicles que circulaven per la via en aquells moments.

Condicions complicades i tasques posteriors

Encara que el foc es va donar per estabilitzat ràpidament, les tasques d'extinció i refredament es van prolongar durant diverses hores més. Els efectius dels Bombers van continuar treballant a la zona, especialment en el procés de remullat del terreny per assegurar que cap focus pogués reactivar-se amb facilitat. Aquesta tasca resulta especialment important en àrees boscoses, on el vent o un simple augment de la temperatura poden revifar les brases amagades.

La C-16 va romandre oberta al trànsit en tot moment, però es va demanar precaució als conductors a causa de la presència de vehicles d'emergència i possibles reduccions de visibilitat provocades pel fum.

Aquest tipus d'incendis, encara que solen controlar-se ràpidament quan la resposta és efectiva, serveixen de recordatori de com de fàcilment pot sorgir una emergència relacionada amb incendis forestals a Catalunya, especialment en èpoques on la vegetació està més seca i vulnerable.

Antecedents i riscos a la zona

Aquest succés se suma a una sèrie d'incidents similars ocorreguts durant els últims mesos en diferents punts de Catalunya. L'increment de temperatures i els períodes prolongats sense pluges han provocat un augment notable en el risc d'incendis, especialment en zones boscoses properes a carreteres transitades o àrees urbanitzades.

En estiu de l'any anterior, diversos incendis similars al Berguedà i altres comarques veïnes ja havien alertat sobre la necessitat urgent d'extremar les precaucions, tant per part dels conductors que transiten aquestes vies com per part dels excursionistes i residents locals.