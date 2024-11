Por a l'AP-7 la nit passada per la pluja acumulada

Portem uns darrers dies de tardor on la meteorologia és sens dubte el tema protagonista del moment, no només pels greus episodis catastròfics vistos a València per la DANA. Aquest fort temporal també ha arribat amb forces a terres catalanes, encara que per sort no de la mateixa manera que hem vist al País Valencià, sense haver de lamentar-ne víctimes. Tot i això, les grans precipitacions en poc lapse de temps ens ha deixat unes imatges totalment terrorífiques, amb carrers, carreteres i autopistes totalment inundades després de les pluges torrencials.

Dilluns va ser sens dubte el dia més crític en aquest sentit, ja que va obligar Protecció Civil a emetre diversos avisos urgents per les grans tempestes que s'acostaven. A comarques com el Garraf, Barcelonès o Baix Llobregat hi havia alertes de fins a 6 sobre 6, cosa que ens va deixar imatges devastadores a diverses localitats del país català. Ara aquests episodis d'inundacions han deixat la part sud i litoral del país per traslladar-se a les comarques gironines, on ahir a la nit vam veure això a l'AP-7.

El tens moment en aquesta autopista catalana

La nit passada, l'AP-7 es va convertir en un escenari de tensió per a molts conductors a causa de les intenses pluges acumulades. Que van afectar particularment el tram de Girona en direcció a Vidreres i Lloret. Un vídeo compartit a xarxes socials per El Temps a Catalunya mostra la complicada situació que es va viure en aquesta important via.

On la visibilitat es va reduir dràsticament a causa de la pluja i el mal temps. Aquest fenomen meteorològic no només va complicar la conducció, sinó que també va generar un ambient d'inseguretat i por entre els que transitaven per aquesta carretera.

Al vídeo, es pot veure com els eixugaparabrises dels vehicles amb prou feines aconseguien aclarir l'aigua, mentre els conductors intentaven avançar amb precaució. Les imatges capturen la poca visibilitat a l'entorn, amb els llums dels vehicles reflectint-se a l'aigua acumulada a la carretera. Les condicions eren tals que molts vehicles es van veure obligats a reduir considerablement la velocitat per evitar accidents.

| ACN

Aquest tipus de fenòmens s'ha tornat recurrent a Catalunya, on els episodis de pluges intenses i sobtades han afectat diverses vies de comunicació en els darrers temps. L'AP-7, una de les principals artèries de trànsit a tot Catalunya, ha estat l'escenari de diversos incidents relacionats amb el clima extrem els darrers anys.

L'acumulació d'aigua a la carretera i la visibilitat gairebé nul·la són factors que augmenten el risc dels accidents i generen situacions de pànic entre els conductors. Aquestes condicions adverses posen en evidència la importància de prendre precaucions addicionals durant episodis de pluges intenses. Així com la necessitat de millorar el drenatge a les carreteres per evitar acumulacions perilloses.