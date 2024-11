Miedo en la AP-7 la pasada noche por la lluvia acumulada

Llevamos unos últimos días de otoño donde la meteorología es sin duda el tema protagonista del momento, no solo por los graves episodios catastróficos vistos en Valencia por la DANA. Este fuerte temporal también ha llegado con fuerzas a tierras catalanas, aunque por suerte no de la misma manera que hemos visto en el País Valenciano, sin tener que lamentar víctimas. No obstante, las grandes precipitaciones en poco lapso de tiempo nos ha dejado unas imágenes totalmente terroríficas, con calles, carreteras y autopistas totalmente inundadas tras las lluvias torrenciales.

El lunes fue sin duda el día más crítico en este sentido, ya que obligó a Protección Civil a emitir varios avisos urgentes por las grandes tormentas que se acercaban. En comarcas como el Garraf, Barcelonès o Baix Llobregat había alertas de hasta 6 sobre 6, lo que nos dejó imágenes devastadoras en varias localidades del país catalán. Ahora, estos episodios de inundaciones han dejado la parte sur y litoral del país para trasladarse a las comarcas gironinas, donde ayer por la noche vimos esto en la AP-7.

El tenso momento en esta autopista catalana

La pasada noche, la AP-7 se convirtió en un escenario de tensión para muchos conductores debido a las intensas lluvias acumuladas. Que afectaron particularmente el tramo de Girona en dirección a Vidreres y Lloret. Un video compartido en redes sociales por El Temps a Catalunya muestra la complicada situación que se vivió en esta importante vía.

Donde la visibilidad se redujo drásticamente debido a la lluvia y el mal tiempo. Este fenómeno meteorológico no solo complicó la conducción, sino que también generó un ambiente de inseguridad y miedo entre quienes transitaban por esta carretera.

En el video, se puede ver cómo los limpiaparabrisas de los vehículos apenas lograban despejar el agua, mientras los conductores intentaban avanzar con precaución. Las imágenes capturan la poca visibilidad en el entorno, con las luces de los vehículos reflejándose en el agua acumulada en la carretera. Las condiciones eran tales que muchos vehículos se vieron obligados a reducir considerablemente la velocidad para evitar accidentes.

| ACN

Este tipo de fenómenos se ha vuelto recurrente en Catalunya, donde los episodios de lluvias intensas y repentinas han afectado diversas vías de comunicación en los últimos tiempos. La AP-7, una de las principales arterias de tráfico en toda Catalunya, ha sido el escenario de varios incidentes relacionados con el clima extremo en los últimos años.

La acumulación de agua en la carretera y la visibilidad casi nula son factores que aumentan el riesgo de los accidentes y que generan situaciones de pánico entre los conductores. Estas condiciones adversas ponen en evidencia la importancia de tomar precauciones adicionales durante episodios de lluvias intensas. Así como la necesidad de mejorar el drenaje en las carreteras para evitar acumulaciones peligrosas.