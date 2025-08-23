La pluja té conseqüències: Bandera vermella en aquestes platges per mala qualitat de l’aigua

Un panorama estiuenc ideal pot truncar-se en qüestió d'hores per imprevistos. Milers de ciutadans planificaven una jornada de sol i mar per combatre la calor. Tanmateix, l'estampa de para-sols i tovalloles s'ha vist alterada radicalment.
La prohibició del bany en diversos punts de la costa ha sorprès els banyistes. Una mesura dràstica però necessària s'ha imposat per la seguretat de tothom. Les autoritats han llançat un advertiment clar davant d'un risc invisible però molt real.
El matí d'aquest dissabte 23 d'agost, la normalitat es trencava per a dos coneguts municipis costaners. Protecció Civil de la Generalitat emetia una alerta que afectava directament el litoral barceloní. Concretament, s'ha hissat la bandera vermella a totes les platges del municipi de Badalona. A més, la mesura s'ha estès a la popular platja de la Picòrdia, a Arenys de Mar.
El motiu és la mala qualitat de l'aigua detectada en les darreres anàlisis. El bany queda terminantment prohibit fins que nous controls garanteixin la salubritat.
El rastre de les tempestes recents
La causa principal d'aquesta contaminació sobtada sembla estar en les condicions meteorològiques. Les intenses pluges registrades a la regió durant els darrers dies en són les responsables directes. Aquests episodis de precipitacions torrencials provoquen un fenomen conegut pel seu impacte al litoral. Les rieres i els sistemes de clavegueram es veuen sobrepassats pel gran volum d'aigua. Com a conseqüència, arrosseguen tota mena de residus i aigües no tractades cap al mar.
Aquesta barreja d'aigua pluvial i residual desemboca directament a les zones de bany. Introdueix a l'ecosistema marí bacteris i agents patògens, com E. coli i enterococs. La presència d'aquests microorganismes supera els nivells considerats segurs per a la salut humana.
Banyar-se en aquestes condicions pot ocasionar problemes gastrointestinals, irritacions a la pell i altres infeccions. Per això, la bandera vermella actua com un escut sanitari imprescindible per als ciutadans.
Un cap de setmana de màxima afluència
La decisió de prohibir el bany arriba en un moment especialment delicat i de gran afluència. Badalona, amb les seves nou platges i més de quatre quilòmetres de front marítim, és una destinació clau. Llocs tan emblemàtics com la platja del Pont del Petroli o la dels Pescadors estaven a punt per rebre milers de persones.
Ara, els seus socorristes tenen la tasca d'informar i evitar que ningú entri a l'aigua. L'impacte és notable per als banyistes i també per a l'hostaleria local.
A Arenys de Mar, la situació se centra a la platja de la Picòrdia. Aquest és un dels arenals més concorreguts i familiars del municipi maresmenc. La prohibició altera els plans de residents i turistes que buscaven refugi de la calor. La imatge de l'arenal sense gent a l'aigua contrasta amb la d'un dissabte de finals d'agost. Les autoritats locals col·laboren estretament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per monitorar la situació.
La prevenció com a única eina
Aquests episodis de contaminació hídrica després de fortes pluges són cada cop més recurrents. El canvi climàtic intensifica la virulència dels fenòmens meteorològics a la Mediterrània. Les infraestructures de sanejament de moltes localitats costaneres lluiten per adaptar-se a aquesta nova realitat.
La gestió de l'aigua pluvial es converteix en un desafiament de primer ordre per als ajuntaments. Millorar la capacitat dels col·lectors i els sistemes de depuració és fonamental.
Mentrestant, la prevenció i la informació són les eines més eficaces per protegir la població. Es recomana als ciutadans consultar sempre l'estat de les platges abans de desplaçar-se.
Canals oficials com el visor de la Generalitat ofereixen dades actualitzades en temps real. Respectar la senyalització de les banderes no és una opció, sinó una obligació. Només així es pot garantir una jornada de platja segura i evitar riscos innecessaris per a la salut pública.