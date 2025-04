Pànic en quedar-se una persona atrapada al balcó durant un incendi

per Mireia Puig

La calma habitual d'una tranquil·la matinada es va veure interrompuda abruptament quan un incendi va sorprendre els veïns d'un habitatge, causant moments d'autèntic pànic en quedar atrapada una persona al balcó, incapaç d'escapar de les flames que consumien l'interior de l'immoble.

Moments de tensió a Maçanet de la Selva

L'alarma saltava aproximadament a la una de la matinada del dia d'avui, quan els serveis d'emergències rebien l'angoixant trucada alertant d'un incendi en un habitatge situat a la localitat de Maçanet de la Selva.

El foc, que s'hauria iniciat a la cuina per motius que encara s'estan investigant, es va estendre ràpidament, deixant una persona aïllada al balcó de la propietat, sense possibilitat d'accedir a l'interior per sortir de l'edifici.

| Govern

Bombers de la Generalitat es van desplaçar immediatament fins al lloc amb cinc dotacions i van procedir a les tasques de rescat i extinció. La intervenció ràpida va permetre que la persona atrapada fos rescatada sense patir ferides de consideració. Malgrat això, va haver de ser atesa per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), principalment a causa de la inhalació de fum.

Danys considerables a l'habitatge

L'habitatge afectat és un immoble que compta amb planta baixa i dos pisos superiors. Segons la informació facilitada pels serveis d'emergència, la cuina ha quedat completament destruïda per les flames, mentre que la resta de l'habitatge ha patit danys importants a causa del fum intens provocat per l'incendi. Després de controlar la situació, els bombers van realitzar exhaustives tasques de ventilació per eliminar qualsevol resta de fum i evitar intoxicacions en immobles veïns.

Les imatges difoses a les xarxes socials mostren el carrer tallat al trànsit i els equips d'emergències treballant intensament, una escena que va generar gran preocupació entre els veïns del barri, que van ser testimonis directes del rescat i les tasques d'extinció.

Un incident que torna a posar sobre la taula la prevenció

Aquest tipus d'incidents reobre de nou el debat sobre la importància de les mesures de prevenció contra incendis als habitatges, especialment en horaris nocturns quan la capacitat de reacció dels ocupants pot veure's disminuïda pel son. Les autoritats recorden constantment la importància d'instal·lar detectors de fum i mantenir vies d'escapament accessibles per evitar que situacions similars puguin convertir-se en tragèdies.

Així mateix, recomanen realitzar revisions periòdiques de les instal·lacions elèctriques i de gas, ja que aquests elements solen estar darrere de molts dels incendis domèstics registrats anualment a Catalunya.

| Canva

En aquesta ocasió, afortunadament, la ràpida intervenció dels bombers i els equips sanitaris va evitar una tragèdia major. No obstant això, l'incident servirà sens dubte com a recordatori a veïns i autoritats sobre la necessitat permanent de vigilar la seguretat a les llars.

Els investigadors treballen ara per esclarir completament les causes del sinistre i determinar les responsabilitats corresponents. Mentrestant, la víctima de l'incident ja es recupera satisfactòriament, deixant enrere els angoixants moments viscuts aquesta matinada a Maçanet de la Selva.