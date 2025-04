Espectacular accident d'un cotxe en caure a una riera, diversos ferits

Un impressionant accident va commocionar els veïns i vianants en descobrir un vehicle completament bolcat en una riera, després de precipitar-se des d'una alçada considerable. La situació va generar moments de tensió, amb ràpida mobilització d'equips d'emergència que van acudir al lloc després de rebre múltiples alertes.

Rescat en temps rècord

L'accident va ocórrer aquest mateix dia a Les Planes, una zona caracteritzada per la seva topografia complexa i la presència de diversos barrancs i rieres, cosa que fa especialment perillós qualsevol tipus de contratemps viari. Segons informació facilitada per Bombers de Barcelona a través de les seves xarxes socials, un vehicle en què viatjaven cinc persones es va precipitar de manera violenta fins al llit d'una riera.

Gràcies a la immediata intervenció dels bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), les cinc persones involucrades van ser ateses ràpidament al mateix lloc de l'accident. Després d'una primera avaluació per part de l'equip sanitari, es va determinar traslladar-les a diversos centres hospitalaris per realitzar exàmens més exhaustius.

| Govern

Afortunadament, les autoritats van confirmar que cap dels afectats es troba en estat greu, encara que l'espectacularitat de l'accident presagiava inicialment un desenllaç més preocupant.

Complexa operació d'extracció

Un cop estabilitzats els ocupants del vehicle, va començar una complexa operació per extreure el cotxe accidentat de la riera. La maniobra, segons van detallar els Bombers de Barcelona, va requerir l'ús de maquinària especialitzada per assegurar tant la integritat del vehicle com la seguretat del personal actuant.

Les imatges compartides mostren clarament com una grua de gran mida, guiada amb precisió pels bombers, aconsegueix recuperar lentament l'automòbil des del fons de la riera, evidenciant la dificultat tècnica del rescat. Aquesta delicada operació va ser recolzada per la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va gestionar posteriorment la retirada del vehicle per a la seva anàlisi i la investigació corresponent sobre les causes exactes del sinistre.

Lloc propens a accidents

No és la primera vegada que la zona de Les Planes és escenari d'accidents cridaners. Veïns de l'àrea han denunciat en diverses ocasions la perillositat d'algunes corbes tancades i la falta de senyalització clara en certs trams. Encara que encara no s'han confirmat les causes exactes de l'incident, aquest context d'inseguretat viària posa novament en relleu la necessitat urgent de prendre mesures preventives addicionals per evitar futurs contratemps.

Autoritats locals han iniciat ja una investigació per esclarir els motius que van portar el conductor a perdre el control del vehicle, avaluant tant factors humans com tècnics o ambientals.

| ACN

S'espera que en els pròxims dies es donin a conèixer més detalls sobre els avenços d'aquesta investigació i possibles responsabilitats derivades del succés.

Reflexió sobre la seguretat viària

L'aparatós incident serveix novament com a recordatori de la importància crucial de la prudència al volant, especialment en zones que presenten riscos naturals i geogràfics addicionals com rieres, barrancs o pendents pronunciades. La ràpida i efectiva resposta dels serveis d'emergència ha evitat conseqüències tràgiques en aquesta ocasió, però cal destacar la necessitat de reforçar les campanyes preventives i la conscienciació ciutadana per minimitzar riscos similars en el futur.