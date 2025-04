Brutal incendi en una masia, intervenen 5 dotacions de bombers

Les flames van il·luminar dramàticament la nit de dijous, sorprenent els veïns propers i alertant ràpidament els serveis d'emergència. L'intens incendi va afectar una antiga construcció rural, coneguda com a masia, causant una gran expectació a la zona a causa de la magnitud del sinistre.

Intervenció ràpida i eficaç

Els fets van ocórrer al voltant de les 22:19 hores de dijous 24 d'abril, quan els Bombers van rebre l'avís urgent del foc. Segons van informar fonts oficials, cinc dotacions de bombers es van desplaçar immediatament fins a la ubicació, una masia aïllada i abandonada a la localitat d'Amposta, a la província de Tarragona.

La vivenda rural afectada tenia una superfície aproximada de 150 metres quadrats i comptava únicament amb una planta. A causa de l'avançat estat de l'incendi al moment de l'arribada dels bombers, el foc ja havia col·lapsat el sostre de l'estructura, complicant considerablement les tasques d'extinció.

| ACN

Tasques d'extinció durant hores

Durant hores, els equips desplaçats al lloc van treballar intensament per controlar i sufocar l'incendi. Gràcies a la ràpida intervenció i a la coordinació efectiva entre els equips d'emergència, es va evitar que el foc s'estengués a zones boscoses properes, la qual cosa podria haver ocasionat un desastre ambiental de majors proporcions.

A l'interior de la masia s'acumulava una gran quantitat d'escombraries i materials inflamables, la qual cosa va alimentar les flames i va dificultar les maniobres de control. Malgrat la gravetat de l'incendi, no es van registrar ferits ni persones afectades, ja que la masia feia temps que estava abandonada i no hi havia ocupants al seu interior.

Possibles causes sota investigació

Fins al moment, les autoritats no han aclarit quina va ser la causa exacta del sinistre. No obstant això, l'acumulació d'escombraries i l'estat d'abandonament de l'immoble podrien haver propiciat l'origen accidental del foc. Per ara, es manté oberta una investigació per determinar amb precisió les causes de l'incendi i descartar qualsevol possible acte intencionat.

Recomanacions preventives per a propietaris

Després d'aquest incident, les autoritats han recordat la importància de mantenir en condicions adequades les propietats rurals o vivendes aïllades, fins i tot quan estan deshabitades.

| @bomberscat

La neteja i eliminació de residus, així com un manteniment bàsic de les estructures, poden ser clau per prevenir incendis similars en el futur.

Aquest incendi, encara que sense víctimes ni danys personals, serveix com a crida d'atenció sobre el risc que suposen les propietats abandonades, tant en zones rurals com urbanes. Els experts insisteixen en la necessitat d'una vigilància constant i la cura preventiva per evitar riscos majors que puguin posar en perill vides humanes i causar danys mediambientals irreversibles.