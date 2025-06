Màxima preocupació per una fuita de formaldehid en una empresa química

per Mireia Puig

La tranquil·litat d'una jornada laboral pot veure's alterada en qüestió de minuts quan s'activa un protocol d'emergència relacionat amb productes químics perillosos. Al sector industrial, la gestió de substàncies com el formol exigeix el màxim control i resposta immediata davant de qualsevol incident, per mínim que sigui.

Així ha quedat demostrat aquest dijous, quan s'ha produït un episodi que ha posat en alerta els serveis d'emergència i ha activat tots els mecanismes de seguretat disponibles.

Una fuita que activa els protocols d'emergència

L'episodi es va desencadenar a primera hora del dia en una reconeguda empresa dedicada al sector químic, on es va detectar una fuita de formol en un dels reactors de la planta. Tot i que el succés no ha causat víctimes ni danys materials a l'exterior, la situació ha estat valorada amb la màxima serietat. De seguida, Protecció Civil va decidir activar el pla d'emergència química Plaseqcat, dissenyat específicament per gestionar situacions de risc relacionades amb productes tòxics o corrosius.

| Govern

Les primeres informacions apunten que l'origen de l'incident es troba en una sobrepressió registrada al reactor, la qual cosa va provocar l'alliberament d'una petita quantitat de formol. Aquest compost és conegut per la seva elevada toxicitat i capacitat corrosiva, per la qual cosa qualsevol fuita requereix una intervenció professional i extremadament acurada.

Afortunadament, la substància va ser ràpidament confinada en un dipòsit de seguretat de la mateixa planta, evitant així una possible dispersió a l'exterior o l'exposició del personal a un risc més gran.

El paper dels equips d'emergència

La rapidesa de reacció va ser determinant per mantenir la situació sota control. Els Bombers de la Generalitat van desplaçar fins al lloc dels fets un total de nou dotacions, entre les quals hi havia l'especialitzada en Riscos Tecnològics.

La coordinació entre l'empresa afectada i els equips d'emergència va permetre gestionar la incidència sense que es produïssin conseqüències greus. En tot moment, la companyia va romandre confinada, i no va ser necessària l'evacuació ni la implementació de mesures addicionals per a la població o les empreses properes.

Fonts de Protecció Civil han subratllat que, tot i tractar-se d'una fuita petita, es va prioritzar la màxima precaució.

Aquest tipus d'escenaris estan previstos als plans d'autoprotecció de la indústria química, que exigeixen exercicis i simulacres periòdics per garantir una resposta eficient. Gràcies a aquests protocols, la incidència no ha passat de ser un ensurt i s'ha demostrat l'eficàcia de la preparació i la col·laboració entre els diferents serveis de seguretat.

| ACN

Riscos del formol a la indústria

El formol, o formaldehid, és àmpliament utilitzat al sector industrial, especialment en la fabricació de resines, plàstics i productes de neteja. Tanmateix, la seva manipulació està regulada per normatives estrictes a causa dels riscos que comporta per a la salut humana i el medi ambient.

L'inhalació dels seus vapors pot provocar irritació, marejos o danys més greus en cas d'exposicions prolongades. Per aquest motiu, qualsevol fuita, per petita que sigui, activa immediatament els sistemes d'emergència.