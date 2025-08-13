Novetats importants a l’incendi de 3 focus entre Amer i Susqueda

La nit va deixar un gir clau en un incendi que s’havia complicat per la seva orografia i la simultaneïtat de diversos punts de foc. Després d’hores de feina continuada, el dispositiu va aconseguir frenar l’avanç de les flames i encarar el matí amb millors perspectives i menys mitjans sobre el terreny.
Què ha passat durant la matinada
L’incendi va quedar estabilitzat de matinada, passades les dues, després d’un desplegament que va arribar a mobilitzar fins a 19 dotacions i que es va mantenir actiu durant tota la nit. Amb el perímetre subjecte i sense flames visibles a primera hora, l’operatiu es va reduir a mig matí a només sis dotacions per rematar punts calents i vigilar possibles rebrots. La confirmació del gir va arribar a través dels Bombers i va ser recollida per diferents mitjans amb hora precisa: estabilització entre les 02:00 i les 02:17.
On es va originar i per què preocupava
El foc va començar dimarts a la tarda i va presentar des de l’inici tres focus diferenciats que van complicar la resposta inicial. Va passar en una zona forestal de difícil accés situada per sobre del Torrent del Palou, entre els municipis d’Amer i Susqueda, a la comarca de la Selva. Aquest enclavament és costerut i amb pineda i castanyeda on els vehicles pesants entren amb dificultat i les eines manuals guanyen protagonisme. Els Bombers van rebre l’avís a les 20.26 i van treballar amb les unitats GRAF, especialitzades en incendis forestals complexos.
L’absència de vent va ser, en aquest cas, una aliada. Les flames van cremar amb baixa intensitat. Cada focus va afectar provisionalment menys d’una hectàrea, cosa que va facilitar el control durant la nit tot i el pendent i la malesa. L’alcaldessa d’Amer va afegir una dada de context. El punt calcinat ja havia patit un incendi fa quatre anys, tot i que aquesta vegada el front no es va acostar a habitatges.
Balanç operatiu i situació actual
El dispositiu va començar amb 15 dotacions i va anar escalant fins a 19 a mesura que es confirmaven els tres focus, fins que va poder descendir el nombre. Aquest ajust respon al progrés de l’estabilització i a la necessitat de mantenir vigilància en un terreny amb nombrosos punts calents. No hi va haver evacuacions i no consten danys personals. La prioritat en aquestes hores implica assegurar el perímetre i evitar reignicions amb l’increment de temperatura previst per a la jornada.
Les comunicacions dels Bombers a X van detallar la localització, l’hora exacta de l’alerta i l’estratègia manual del GRAF. Aquestes dades, contrastades amb els resums de matinada de mitjans generalistes i locals, confirmen l’estabilització. També la reducció progressiva de mitjans sense pèrdues de control.
Claus de context a Amer i Susqueda
L’episodi entre Amer i Susqueda arriba després de diversos dies de calor intensa a Catalunya i en plena concatenació d’incendis a l’Estat. Tot i que a la zona de la Selva el vent va fer treva, la calor torna a repuntar i obliga a mantenir la prudència. La temptació d’acostar-s’hi per tafanejar suposa un risc afegit per als equips i per a la mateixa seguretat ciutadana.
El consistori va demanar explícitament no fer-ho. Qualsevol conat a vessants i crestes pot reanimar-se amb una bufada tèrmica o una brasa mal apagada. De cara a les pròximes hores, el seguiment se centra en els punts calents disseminats pel perímetre. També en el comportament de la vegetació fina, encara amb humitat residual per les pluges de juliol. Això sí, amb problemes per la calor.
Què vigilar a partir d’ara
Amb l’incendi estabilitzat i sense habitatges amenaçats, la consigna és clara. Els Bombers volen consolidar línies, remoure material fumejant i mantenir la vigilància preventiva, especialment als vessants per sobre del Torrent del Palou. Si no canvien les condicions, l’escenari més probable és una reducció progressiva de dotacions fins a completar la fase de control.