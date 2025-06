Nova tragèdia en una platja catalana: Hospitalitzat en estat crític un home de 62 anys

per Iker Silvosa

Un nou episodi ha generat preocupació entre els serveis d'emergències aquest primer cap de setmana de juny, en ple inici de la temporada de platges. El succés ha provocat un desplegament urgent d'efectius especialitzats i ha posat en alerta les autoritats, que han hagut d'actuar amb la màxima rapidesa per intentar evitar un desenllaç tràgic. La notícia, que ràpidament s'ha difós a través de les xarxes oficials, torna a obrir el debat sobre la seguretat i la prevenció a les zones costaneres, especialment quan es multipliquen les activitats nàutiques.

Emergència a la costa: el que ha passat aquest 1 de juny

La tarda de l'1 de juny va estar marcada per un greu incident que ha requerit la intervenció immediata dels socorristes municipals i altres cossos de seguretat i salvament. Segons la informació difosa per l'Ajuntament de Badalona a través dels seus canals oficials, un home de 62 anys va patir una emergència de salut mentre es trobava al mar. Les primeres informacions apuntaven a un possible ofegament, fet que va motivar la ràpida actuació del servei de socorrisme municipal, que va assistir l'afectat des del primer moment i va intentar reanimar-lo.

El pronòstic de l'home va ser crític des de l'inici de la intervenció, cosa que va portar al seu trasllat urgent a l'hospital Germans Trias i Pujol, centre de referència a la comarca per a casos de gravetat. La ràpida coordinació entre els equips de socorrisme, els serveis mèdics i les forces de seguretat va ser clau en els primers minuts de l'emergència, segons van confirmar fonts municipals. La notícia va generar gran expectació entre els veïns i usuaris habituals de la platja, que van viure amb preocupació l'arribada d'ambulàncies i patrulles a la zona.

Un gir en la informació: actualització sobre el succés

En els minuts següents al succés, les autoritats van emetre una actualització important respecte al que havia passat. Contràriament a la hipòtesi inicial d'un ofegament, l'Ajuntament de Badalona va aclarir a través d'un nou comunicat que la persona afectada no s'hauria ofegat, sinó que hauria quedat inconscient mentre era damunt d'una taula de paddle surf. Aquest matís, rellevant per a la investigació de l'incident, descarta que s'hagués produït una immersió accidental o una situació de risc pels corrents, posant el focus en una possible causa mèdica sobtada que va deixar l'home sense coneixement sobre la pròpia taula.

Aquest tipus d'actualitzacions són habituals en situacions d'emergència, on els primers minuts solen estar marcats per la confusió i la pressa en l'atenció a l'afectat. El fet que la persona romangués sobre la taula fins a l'arribada dels equips de socors va evitar mals majors, permetent una intervenció més ràpida i segura.

Coordinació de serveis i desplegament a la zona

La gravetat de l'incident va mobilitzar diversos cossos d'emergència. La Guàrdia Urbana de Badalona va informar de la col·laboració activa de la seva Unitat de Platges juntament amb els serveis de socorrisme, equips mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra. L'objectiu era garantir l'atenció immediata al banyista i coordinar el seu trasllat segur a l'hospital de referència. La tasca conjunta d'aquests equips resulta essencial cada temporada estival, especialment a platges tan concorregudes i amb tanta activitat esportiva com les del litoral català.

Cal destacar que la feina dels serveis de salvament no es limita a les tasques de socorrisme clàssic, sinó que abasta un ventall ampli d'emergències, des de problemes mèdics sobtats fins a accidents esportius o situacions derivades de les condicions meteorològiques. En aquest cas, la coordinació ha estat exemplar, i les autoritats han aprofitat l'ocasió per recordar la importància d'extremar la precaució, fins i tot en activitats aparentment segures com el paddle surf.