Nova setmana, mateixos problemes a Rodalies: Retards importants en diverses línies

Una vegada més, la paciència de milers d'usuaris de Rodalies torna a posar-se a prova. El que semblava ser una setmana més, en plena primavera, ha començat amb retards significatius en múltiples línies de trens catalans. Tanmateix, el que ha generat més frustració entre els passatgers és que aquests inconvenients ocorren després de diversos dies en què suposadament s'havien realitzat obres per millorar el servei.

Segons la informació proporcionada per Renfe i Adif durant el matí del dilluns 5 de maig, s'han registrat retards que superen els 30 minuts en les línies R2 Sud, R14, R15, R16, R17 i RT2. La causa principal d'aquesta situació és una incidència tècnica en les instal·lacions ferroviàries de l'estació de Vilanova i la Geltrú. Fonts oficials han assegurat que tècnics d'Adif estan treballant per solucionar el problema com més aviat millor, encara que no han especificat una hora concreta per a la normalització total del servei.

Indignació i queixes entre els usuaris

Les xarxes socials s'han convertit novament en l'espai on els usuaris expressen el seu profund malestar. Diversos passatgers denuncien la reincidència en les avaries, especialment molesta després d'un cap de setmana de suposades obres de millora en les infraestructures ferroviàries.

| ACN

Alguns comentaris d'usuaris reflecteixen amb claredat la indignació: "De debò? Ens vau deixar tot el cap de setmana sense trens i quan hauríeu de tenir tot bé, altra vegada incidències?", expressava una usuària amb visible irritació. Un altre passatger apuntava amb sarcasme: "Mira que heu estat quatre dies fent obres. Avui torna el servei i pam, 'normalitat en el servei'".

Les crítiques també se centren en les condicions generals del servei. "Està clar que tot el que feu, suprimint trens hora punta, posant trens curts i amuntegant la gent com si fóssim xais, és fruit d'una mala intenció per part vostra", manifestava una altra usuària indignada, reflectint un sentiment generalitzat sobre les deficiències constants del sistema.

Context recurrent de problemes a Rodalies

Aquest episodi no és un cas aïllat, sinó la mostra d'una problemàtica crònica. Rodalies porta anys en el punt de mira per les seves constants incidències i retards, una situació que sembla no tenir fi malgrat múltiples promeses d'inversió i millora per part de les autoritats competents.

Especialment significativa és l'afectació en la línia R2 Sud, una de les més utilitzades diàriament per milers d'usuaris que es desplacen cap a Barcelona i altres ciutats properes. La reiteració d'aquestes incidències reforça la percepció ciutadana que les obres i millores anunciades habitualment no resolen els problemes estructurals de fons.