Caos a l'AP-7 per culpa del remolc d'un camió

Una incidència a la via ràpida va generar un caos inesperat durant el matí. Llargues cues i trànsit alentit van ser els protagonistes, sense que inicialment es detallés què provocava la congestió.

En ple període d’alta mobilitat estiuenca, l’autopista va registrar importants demores sense que de seguida s’identifiqués l’origen del problema. Només més endavant es va saber que un vehicle avariat va provocar un embús significatiu. Aquesta estratègia narrativa permet captar l’atenció del lector sense revelar de seguida tots els detalls clau del succés.

Incident a la província de Barcelona

El dia de l’incident va ser el 30 de juliol de 2025, segons el registre temporal a les imatges que acompanyen la publicació de Trànsit. El compte oficial de Trànsit a X informava que a l’autopista AP‑7, en sentit cap a Tarragona, hi havia una retenció d’uns 4 km a l’altura de Castellbisbal. Aquesta va ser generada pel remolc d’un camió avariat que havia de ser retirat per restablir la circulació fluida.

Segons dades posteriors, tot i que el vehicle problemàtic ja va ser retirat, persistia l’embús lent a causa de l’espai ocupat per més de 4 quilòmetres del tram de la via. No es van publicar informes oficials d’accidents o persones ferides, cosa que suggereix que es va tractar d’una incidència mecànica i operativa, no pas d’un xoc.

La causa de l’embús

La causa específica va ser l’avaria d’un camió la grua i el remolc del qual van quedar bloquejant un dels carrils. Així doncs, això obligava a desviar el trànsit i implicava el tancament parcial temporal del carril dret. Tot i que inicialment això va reduir la circulació, la retirada tardana del remolc va provocar un tram prolongat de lentitud.

Aquesta informació va ser validada per les actualitzacions del cos de Trànsit i registres a les càmeres del Servei Català de Trànsit. En dies similars en ple estiu, en què hi ha desplaçaments cap a zones costaneres o segones residències, l’AP‑7 és escenari tant de retencions planificades per operació sortida com d’incidents puntuals. Així i tot, el que destaca en aquest cas va ser la magnitud de l’impacte per una incidència aïllada.

Dades històriques mostren que en altres ocasions, especialment en punts com La Roca del Vallès, s’han registrat fins a 10 km de retencions per sobrecàrrega operativa de trànsit. De tota manera, aquestes van ser en dies amb més afluència global.

Estratègia de comunicació i protocols a la carretera

El compte @transit va informar el públic en temps real sobre l’incident. La comunicació incloïa tant la confirmació de l’existència de la retenció com la posterior retirada del vehicle avariat. No es mencionaven lesions ni danys majors i es va mantenir sempre en la seva ja habitual claredat i brevetat. Això exemplifica l’estratègia de les autoritats per proporcionar informació veraç i útil als conductors que es desplacen per aquestes vies, prioritzant l’actualització freqüent de dades.

Tot i que no es van registrar conseqüències greus en aquesta ocasió, el retard acumulat en ple matí d’estiu afecta viatgers, transport de mercaderies i serveis d’emergència. Aquest episodi també posa en relleu la rellevància de l’autopista AP‑7 com a columna vertebral del trànsit a Catalunya, i la necessitat de mantenir-la operativa amb fluïdesa, fins i tot davant d’imprevistos.