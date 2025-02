Tragèdia en un nou incendi: Diverses unitats d'emergències actuant

Un incendi registrat aquest matí ha provocat una situació crítica en un domicili, mobilitzant múltiples unitats d'emergències. Les flames, que s'han iniciat poc abans de les 9:00 hores, han requerit una ràpida intervenció dels cossos de seguretat i sanitaris.

Un home en estat crític després de l'incendi

El sinistre s'ha originat a l'interior d'un habitatge a la localitat de Santa Margarida de Montbui. A les 8:53 hores, els Bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre l'avís que el foc havia començat a propagar-se dins de l'immoble, concentrant-se principalment en una de les habitacions.

En arribar al lloc, els efectius van desplegar un operatiu d'emergència per controlar les flames i rescatar possibles afectats. Dins de l'habitatge, els bombers van trobar un home que havia quedat atrapat. I presentava un estat de salut crític a causa de la inhalació de fum i les possibles cremades sofertes.

| Canva

De seguida, els equips de rescat el van extreure del domicili i el van posar sota la cura del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Que va acudir amb una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat per a la seva ràpida atenció.

Desplegament d'emergència per contenir la situació

Davant la gravetat de l'incendi, els Bombers de la Generalitat van activar cinc dotacions per sufocar les flames. I evitar que el foc s'estengués a altres zones de l'habitatge o a immobles contigus. Gràcies a la ràpida intervenció, l'incendi va ser controlat i extingit, encara que una habitació va quedar completament calcinada per les flames.

Mentrestant, el SEM va estabilitzar l'home ferit i va procedir al seu trasllat d'emergència a l'Hospital Vall d'Hebron, un centre especialitzat en l'atenció de pacients amb cremades greus. La identitat i edat de l'afectat no han estat revelades fins al moment.

| SEM

Investigacions en curs sobre l'origen del foc

Encara es desconeixen les causes exactes que van provocar l'incendi, per la qual cosa els pèrits han iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. No es descarta cap hipòtesi, encara que s'espera que en les pròximes hores es revelin més detalls sobre el que ha succeït.

Els incendis en habitatges continuen sent una de les principals emergències domèstiques i poden tenir conseqüències fatals si no es detecten a temps. En aquest context, les autoritats recomanen extremar precaucions amb aparells elèctrics, sistemes de calefacció i altres elements que puguin generar incendis accidentals.

Aquest succés ha commocionat la comunitat local, que segueix atenta a l'estat de salut de l'home ferit. Mentrestant, els equips d'emergència han conclòs les tasques a la zona i han garantit que la situació està sota control. No obstant això, la tragèdia deixa una vegada més en evidència la importància de la prevenció i la ràpida actuació davant d'aquests devastadors incidents.