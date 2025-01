Caos a la C-25: Carretera tallada i presència de Bombers per un fort accident

El matí d'aquest dimecres ha començat amb seriosos problemes de circulació a la C-25, a l'altura de Manresa (Bages), on s'ha produït un aparatós accident que ha obligat a tallar la carretera en sentit Lleida. Segons la informació facilitada per Trànsit, el sinistre s'ha registrat durant les primeres hores del dia, quan un nombre indeterminat de vehicles s'ha vist implicat en una col·lisió que ha acabat bloquejant tots els carrils disponibles en aquest tram. En aquests moments, es manté un carril tallat.

El contratemps ha sorprès nombrosos conductors que, a aquella hora, acostumen a desplaçar-se cap als seus llocs de treball o centres d'estudi, generant llargues cues i una notable congestió en vies secundàries de la zona. Amb l'objectiu de gestionar l'emergència i minimitzar els riscos, s'ha sol·licitat la intervenció de dues dotacions de Bombers, encarregades d'assegurar la zona i prestar ajuda en la retirada dels automòbils sinistrats. La ràpida intervenció d'aquests efectius ha permès confirmar que cap dels ocupants dels vehicles havia quedat atrapat, una dada que, sens dubte, alleuja les preocupacions sobre possibles ferits de gravetat.

Malgrat això, no es descarta l'existència de persones ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a causa de contusions o lesions lleus. En aquests casos, la coordinació entre els Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra resulta fonamental per agilitzar les tasques de rescat, controlar el trànsit i evitar nous sinistres enmig de l'escenari de caos que pot donar-se en una via tan transitada com la C-25. De moment, però, no ha transcendit cap informació sobre els ferits.

Pendents de l'evolució

La recomanació principal de les autoritats és buscar rutes alternatives mentre persisteixi la incidència i la via continuï tallada. A més, des del Servei Català de Trànsit s'insta els conductors a mantenir-se informats a través dels seus canals oficials i de les xarxes socials, on s'aniran publicant actualitzacions en temps real sobre l'evolució de les retencions i l'estat de la calçada. És possible que, a mesura que avancin les hores, la circulació es reobri parcialment, permetent als turismes circular per un carril habilitat, però de moment la situació roman condicionada a la retirada dels vehicles accidentats i a la neteja de les restes disperses a la calçada.

D'altra banda, aquest incident a la C-25 serveix com a recordatori de la importància de la prudència al volant. Els especialistes en seguretat viària insisteixen en la necessitat de mantenir la distància de seguretat, respectar els límits de velocitat i evitar distraccions que puguin donar lloc a frenades brusques o col·lisions per abast. Els trams propers a Manresa, particularment, solen concentrar un gran volum de desplaçaments en hores punta, i qualsevol mínim incident pot desencadenar un efecte dòmino en forma de retencions prolongades.