Nou caos a Rodalies: Sis línies amb retards per una avaria

Rodalies s'ha convertit en un dels grans maldecaps per a milers d'usuaris a Catalunya. Retards, avaries i problemes tècnics ja són part del dia a dia per als qui depenen d'aquest servei. Aquestes incidències freqüents obliguen els viatgers a planificar amb temps els seus desplaçaments, encara que moltes vegades els problemes superen qualsevol previsió.

A primera hora d'aquest matí, una avaria a l'estació de Sant Vicenç de Calders està afectant les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16. La incidència tècnica provoca retards que superen els 20 minuts a les rutes afectades. Segons informa Adif, els trens que s'aproximen al tram afectat pateixen parades perllongades, cosa que augmenta els temps de recorregut. Equips tècnics ja treballen per solucionar el problema, tot i que encara no s'ha establert temps estimat de resolució.

D'altra banda, una altra incidència entre les estacions de l'Arboç i els Monjos, ja solucionada, continua afectant el servei de la línia R4. Els trens que circulen en direcció a Terrassa i Manresa acumulen retards superiors a 20 minuts. Aquesta situació agreuja encara més el caos a Rodalies, afectant milers d'usuaris que depenen del transport públic per als desplaçaments diaris.

Cabreig dels usuaris

Les avaries a Sant Vicenç de Calders i l'Arboç han generat queixes dels usuaris, que denuncien la manca de fiabilitat del servei. Molts expressen la seva frustració en xarxes socials, assenyalant que Rodalies s'ha convertit en sinònim de problemes. "Però això és novetat? Però si això és el que passa cada dia", comenta un usuari afectat pels retards. "Sou uns 'robavides'; cada dia el mateix, sou uns inútils", deia un altre.

Sortir amb temps és una recomanació habitual per evitar sorpreses a Rodalies, però no sempre n'hi ha prou. Les avaries com la d'avui mostren la fragilitat del sistema ferroviari, incapaç de garantir un servei regular i puntual. Tot i els esforços per millorar la infraestructura, aquestes incidències es repeteixen amb massa freqüència, afectant tant usuaris habituals com els que necessiten viatjar per motius puntuals.

| @rodalies

Sant Vicenç de Calders és un punt estratègic de connexió ferroviària a Catalunya, cosa que fa que les avaries en aquesta estació tinguin un impacte massiu. Les línies afectades no només connecten ciutats importants dins de Catalunya, sinó que també enllacen amb destinacions més llunyanes, com ara Lleida, Tarragona o el sud de França. Aquesta centralitat augmenta la importància de resoldre les incidències ràpidament per evitar el col·lapse del sistema.

Les autoritats ferroviàries han insistit que s'estan fent inversions per millorar la xarxa de Rodalies i prevenir aquest tipus de situacions. Tot i això, els resultats encara no són visibles per als usuaris, que segueixen enfrontant-se a retards i cancel·lacions constants. La paciència dels viatgers està arribant al límit, exigint solucions definitives per a un servei que consideren essencial.