Caos en algunes entrades a Barcelona per un accident

per Sergi Guillén

Barcelona és una de les ciutats més transitades de Catalunya, els seus accessos reben diàriament milers de vehicles de tot arreu. Les rondes, especialment, són punts clau per als desplaçaments tant de residents com de visitants. Aquestes vies suporten una densitat de trànsit que les converteix en llocs propensos a les retencions.

Les entrades principals inclouen la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral; totes dues connecten la ciutat amb municipis veïns i carreteres principals. Aquestes infraestructures són vitals per al transport diari, però també són molt vulnerables als accidents. Petits incidents poden generar caos i afectacions en cadena.

La situació s'agreuja en hores punta, quan milers de conductors intenten accedir o sortir de la ciutat. Tot i els esforços per millorar el flux, les retencions són habituals. En dies de pluja o condicions adverses, el trànsit pot col·lapsar de manera significativa.

Un accident provoca llargues cues a la Ronda de Dalt

Aquesta tarda, un accident ha causat importants retencions a la Ronda de Dalt. L'incident ha tingut lloc en sentit Besòs, i ha afectat el tram entre Cornellà i Horta. Només un carril ha estat obert durant les tasques dels serveis d'emergència.

| ACN

La col·lisió ha generat cues quilomètriques i un considerable malestar entre els conductors. Molts han informat que el trànsit ha estat detingut durant llargs períodes. Les xarxes socials s'han omplert de queixes i actualitzacions sobre l'estat del trànsit.

Simultàniament, s'han enregistrat retencions en sentit Llobregat. Aquest tram, des del Nus de la Trinitat fins a Sarrià, també ha patit afectacions. Les condicions meteorològiques, amb pluja constant, han dificultat encara més la circulació.

Afectacions a la Pota Nord i els accessos secundaris

La Pota Nord també ha resultat impactada per l'incident a la Ronda de Dalt. Aquest accés, que connecta Santa Coloma de Gramenet amb Barcelona, ha tingut llargues cues. La pluja i el trànsit acumulat han complicat encara més la mobilitat a aquesta zona.

Les autoritats han recomanat evitar aquestes vies i cercar rutes alternatives. Tot i això, les opcions per desviar el trànsit en una ciutat tan densament poblada són limitades. Els serveis d'emergència han treballat per restablir la normalitat com més aviat millor.

Aquest accident se suma a una llista llarga d'incidents similars que han tingut lloc a les rondes de Barcelona. La combinació d'alta densitat de trànsit i condicions climàtiques adverses continua essent un repte constant. Mentrestant, milers de conductors continuen enfrontant-se a un col·lapse que afecta tant les rutines com els plans diaris.

En el futur, es plantegen mesures per millorar la situació, com ara optimitzar els carrils i augmentar els controls de seguretat. Aquestes iniciatives busquen minimitzar l'impacte dels accidents i garantir una circulació més fluida a les vies més concorregudes de la ciutat.