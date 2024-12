Brutal incendi en un recinte de 2000 metres quadrats: Vehicles destrossats

per Iker Silvosa

Els incendis són un dels accidents més perillosos que enfronten tant instal·lacions urbanes com rurals diàriament. La capacitat destructiva pot causar greus pèrdues materials i posar en perill vides humanes en qüestió de minuts. Actuar amb rapidesa i coordinació és crucial per evitar conseqüències encara més grans en aquest tipus de sinistres.

Ahir a la nit, els Bombers de Catalunya van extingir un greu incendi en una nau industrial situada al quilòmetre 78,9 de l'N-240, al municipi de Torregrossa. L'edifici, d'aproximadament 2000 metres quadrats, emmagatzemava maquinària agrícola, vehicles i bales de palla, elements altament inflamables que van augmentar la virulència del foc. Segons les autoritats, no hi va haver ferits, encara que els danys materials van ser considerables.

L'alerta es va activar cap a les 21.30 hores, quan els equips d'emergència van rebre trucades informant d'un incendi de gran magnitud. Sis dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament al lloc per contenir les flames. L'estratègia inicial va consistir a reduir la càrrega del foc des de l'exterior, cosa que va permetre controlar la seva expansió cap a àrees circumdants. Posteriorment, els efectius van accedir a l'interior de la nau per extingir els focus actius i evitar que el foc es revifés.

Els productes agrícoles emmagatzemats a la nau van representar un desafiament addicional per als bombers. Les bales de palla, a causa de la seva naturalesa altament combustible, van accelerar la propagació de les flames. A més, els vehicles agrícoles presents al recinte, amb combustible als seus dipòsits, van augmentar el risc d'explosions. La coberta de l'edifici va resultar greument afectada per les altes temperatures, tot i que els bombers van aconseguir evitar el col·lapse estructural.

Destacada actuació dels Bombers

Aquest incident posa de manifest la importància d'implementar mesures de prevenció en instal·lacions agrícoles i naus industrials. Entre les recomanacions bàsiques s'hi inclou mantenir els productes inflamables en àrees ventilades i allunyades de maquinària susceptible de generar espurnes. Així mateix, comptar amb sistemes de detecció i extinció automàtica d'incendis pot marcar la diferència en aquest tipus de sinistres.

| ACN

L'actuació ràpida i eficaç dels Bombers va evitar que l'incendi causés una tragèdia més gran. Tot i això, els danys materials seran significatius per als propietaris, els quals hauran d'avaluar la pèrdua de vehicles i productes agrícoles emmagatzemats. Tot i que el foc va ser controlat, aquest tipus d'incidents recorden la vulnerabilitat de les instal·lacions que manegen materials altament inflamables.

La investigació sobre les causes de l'incendi ja està en marxa. Les autoritats no descarten cap hipòtesi, des d'un curtcircuit fins a una distracció humana. Mentrestant, el succés serveix com a recordatori dels riscos inherents a l'emmagatzematge de materials combustibles i la necessitat de mesures preventives adequades.

Els bombers van acabar la seva intervenció passades diverses hores, deixant la zona assegurada per evitar possibles rebrots. Tot i que no es van haver de lamentar víctimes, aquest incendi a Torregrossa destaca la importància de la prevenció i la ràpida actuació dels serveis d'emergència davant d'aquest tipus d'accidents.