Nou atac amb arma blanca en ple carrer: Un jove ferit greu per apunyalament

La violència amb armes blanques segueix marcant titulars diaris a Catalunya i deixa en evidència un problema que preocupa cada cop més els veïns i les autoritats catalanes. En aquesta ocasió, la disputa entre dos joves va derivar en una apunyalada que manté un d'ells hospitalitzat en estat greu. El cas, conegut gràcies a la informació d'El Caso, ha tornat a situar al centre del debat la necessitat de reforçar mesures de seguretat i prevenció amb urgència.
Una baralla que va acabar en apunyalament
Els fets van passar aquest dilluns al matí a Manlleu, a la comarca d'Osona. A les 7:45 hores, dos joves que es coneixien prèviament es van trobar al carrer Castellot. La conversa va derivar ràpidament en una discussió que va escalar fins a convertir-se en una baralla violenta. Segons fonts policials citades per El Caso, un dels implicats va treure una arma blanca i va apunyalar l'altre, deixant-lo greument ferit.
La víctima, un jove de nacionalitat marroquina, va ser atesa al lloc pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques. Posteriorment, una ambulància el va traslladar d'urgència a l'Hospital de Vic, on continua ingressat. Tot i que el seu estat és greu, els metges no temen per la seva vida, i s'espera que pugui prestar declaració tan bon punt evolucioni favorablement pròximament.
Investigació oberta dels Mossos d'Esquadra
La Unitat d'Investigació de la comissaria de Vic ha assumit el cas i manté obertes diverses línies per esclarir l'origen de l'agressió. Els agents ja han descartat el robatori com a possible mòbil, apuntant a un conflicte personal entre coneguts. De moment, no s'han produït detencions relacionades amb aquest atac, tot i que la investigació segueix en marxa i podria haver-hi avenços properament.
Aquest nou episodi ha reforçat la preocupació dels Mossos d'Esquadra, que recentment han anunciat la incorporació de detectors de metalls a cada vehicle patrulla. La mesura vol intensificar els controls i decomissar amb més eficàcia armes blanques com ganivets, navalles o matxets, cada cop més presents en aldarulls a la via pública.
Un repunt d'agressions a tot el territori
El succés de Manlleu no és un fet aïllat, sinó part d'una tendència preocupant a Catalunya. Durant el cap de setmana passat es van registrar diversos atacs amb armes blanques en diferents localitats. A Badalona, una discussió dins d'un vagó del metro de la línia L2 va acabar amb un passatger apunyalat. Hores abans, a Terrassa, la seguretat d'una discoteca es va veure plenament embolicada en una baralla que va deixar un jove ferit després de rebre un total de set ganivetades.
La violència tampoc va donar treva a Manresa, on una dona va ingressar en estat molt crític després que la seva parella la va apunyalar i la va llençar per una finestra. Aquests casos, també recollits per El Caso, mostren un patró certament alarmant que reforça la percepció que els conflictes quotidians s'estan resolent de manera cada cop més extrema i perillosa.