Nuevo ataque con arma blanca en plena calle: Un joven herido grave por apuñalamiento

La violencia con armas blancas sigue marcando titulares en Catalunya y deja en evidencia un problema que preocupa cada vez más a vecinos y autoridades. En esta ocasión, la disputa entre dos jóvenes derivó en un apuñalamiento que mantiene a uno de ellos hospitalizado en estado grave. El caso, conocido gracias a la información de El Caso, ha vuelto a situar en el centro del debate la necesidad de reforzar medidas de seguridad y prevención.

Una pelea que terminó en apuñalamiento

Los hechos ocurrieron este lunes por la mañana en Manlleu, en la comarca de Osona. A las 7:45 horas, dos jóvenes que se conocían previamente se encontraron en la calle Castellot. La conversación derivó rápidamente en una discusión que escaló hasta convertirse en una violenta pelea. Según fuentes policiales citadas por El Caso, uno de los implicados sacó un arma blanca y apuñaló al otro, dejándolo malherido en plena vía pública.

La víctima, un joven de nacionalidad marroquí, fue atendida en el lugar por efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital de Vic, donde continúa ingresado. Aunque su estado es grave, los médicos no temen por su vida, y se espera que pueda prestar declaración en cuanto evolucione favorablemente.

| ACN

Investigación abierta de los Mossos d’Esquadra

La Unidad de Investigación de la comisaría de Vic ha asumido el caso y mantiene abiertas varias líneas para esclarecer el origen de la agresión. Los agentes ya han descartado el robo como posible móvil, apuntando a un conflicto personal entre conocidos. Por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con este ataque, aunque la investigación sigue en marcha y podría haber avances próximamente.

Este nuevo episodio ha reforzado la preocupación de los Mossos d’Esquadra, que recientemente han anunciado la incorporación de detectores de metales en cada vehículo patrulla. La medida busca intensificar los controles y decomisar con mayor efectividad armas blancas como cuchillos, navajas o machetes, cada vez más presentes en altercados en la vía pública.

| ACN

Un repunte de agresiones en todo el territorio

El suceso de Manlleu no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia en Catalunya. Durante el pasado fin de semana se registraron varios ataques con armas blancas en distintas localidades. En Badalona, una discusión dentro de un vagón del metro de la línea L2 acabó con un pasajero apuñalado. Horas antes, en Terrassa, la seguridad de una discoteca se vio envuelta en una pelea que dejó a un joven herido tras recibir un total de siete puñaladas.

La violencia tampoco dio tregua en Manresa, donde una mujer ingresó en estado muy crítico después de que su pareja la apuñalara y la arrojara por una ventana. Estos casos, también recogidos por El Caso, muestran un patrón alarmante que refuerza la percepción de que los conflictos cotidianos se están resolviendo de manera cada vez más extrema y peligrosa.