Terrible crim en un poble valencià: Un veneçolà assassina la seva dona i el seu fill

La tranquil·litat d'una localitat espanyola s'ha vist trencada per un succés que ha commocionat els seus veïns i ha posat en alerta les autoritats de tot el país. Un nou episodi de violència extrema en l'entorn familiar ha deixat una empremta inesborrable, tant en la comunitat afectada com en la consciència col·lectiva sobre la magnitud i persistència d'aquests delictes.

Un tràgic succés de matinada

Els fets han tingut lloc a Algemesí, municipi de la Ribera Alta, a València, al voltant de les sis del matí d'aquest dimecres. Segons han informat fonts policials, l'alarma ha saltat a través d'una trucada al telèfon d'emergències 112 que alertava d'una forta discussió a l'interior d'un habitatge situat al parc Salvador Castell. La ràpida mobilització de la Policia Local i la Policia Nacional va permetre acudir al lloc en qüestió de minuts, però la tragèdia ja s'havia consumat.

En arribar al domicili, els agents han trobat una dona i un nen de tot just dos anys en aturada cardiorespiratòria. Malgrat els esforços dels sanitaris desplaçats amb dues ambulàncies, no ha estat possible reanimar-los. L'escena, colpidora, no només ha deixat sense paraules els professionals d'emergències, sinó que ha evidenciat de nou el perill real que sorgeix en moltes llars i la dificultat per prevenir episodis d'aquest calibre.

| SEM

Detenció immediata i primeres hipòtesis

Al mateix lloc dels fets ha estat detingut el presumpte autor del doble assassinat, un home de 37 anys i nacionalitat veneçolana, que ha estat interceptat abans que pogués abandonar l'habitatge. El sospitós roman sota custòdia a la comissaria de la Policia Nacional d'Alzira, mentre el cas ha estat assumit pel Grup d'Homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València, que investiga totes les circumstàncies del crim.

De moment, la Delegació del Gobierno contra la Violència de Gènere ha confirmat el succés i està a l'espera de determinar si es tracta d'un nou cas de violència masclista, tot i que les primeres informacions assenyalen que la víctima no figurava en el sistema de protecció VioGén. De confirmar-se, la dona seria la primera víctima mortal d'aquest tipus de violència en el que portem d'any al País Valencià i la número setze a tot l'Estat, cosa que subratlla la gravetat de la situació i la necessitat de reforçar els mecanismes de prevenció.

| @112

L'Ajuntament d'Algemesí ha fet pública la seva “consternació, dolor i ferma repulsa” davant el doble crim, i ha posat en marxa un equip de professionals per oferir atenció psicològica i acompanyament als familiars de les víctimes. La reacció de les institucions locals i autonòmiques ha estat immediata, amb la convocatòria de minuts de silenci i actes de condemna que volen visibilitzar la necessitat d'una resposta ferma davant la violència de gènere.

Aquest succés se suma a una altra tragèdia ocorreguda tan sols un dia abans a Getafe, on un home de 64 anys va assassinar la seva esposa en circumstàncies similars, situant el focus en un problema estructural que continua cobrant-se vides a tot el país. Les autoritats insisteixen en la importància de denunciar qualsevol indici de maltractament i d'activar tots els protocols de protecció, tot i que reconeixen que, de vegades, les víctimes no arriben a ser detectades pels sistemes oficials.