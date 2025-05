Un nou accident a l'AP-7 genera més cues de 6 km en un altre punt de la via

Les autopistes catalanes semblen no donar treva en els últims dies. Després de diverses jornades marcades per incidents de trànsit en diferents trams d'una de les vies més transitades del país, un nou accident torna a posar a prova la paciència de centenars de conductors. Aquesta situació torna a encendre l'alerta sobre la seguretat viària i la gestió del trànsit en carreteres clau de Catalunya.

El succés obliga a tallar dos carrils

L'últim incident es va produir aquest dimarts en un tram concorregut de l'AP-7, concretament al municipi de Santa Perpètua de Mogoda. L'accident va obligar a tallar fins a dos carrils en direcció sud, segons van informar fonts oficials. Encara que per ara es desconeixen els detalls exactes del xoc, la interrupció parcial d'aquesta via crucial va causar importants retards i va complicar seriosament la mobilitat.

Les imatges proporcionades per la càmera de la Xarxa de Carreteres de l'Estat mostren clarament la gravetat del succés. En elles s'observen llargues cues de vehicles que s'estenen al llarg d'aproximadament sis quilòmetres. Camions, cotxes particulars i vehicles de repartiment van romandre detinguts o avançant molt lentament durant diverses hores, una situació que va tornar a posar en evidència la fragilitat del trànsit en aquesta autopista en moments crítics.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Alta sinistralitat a l'AP-7

Aquest incident se suma a una preocupant llista d'accidents en aquesta via, especialment des que el 2021 el Govern espanyol va eliminar els peatges en diversos punts estratègics. La gratuïtat va impulsar un significatiu augment del trànsit i, paral·lelament, dels incidents a la carretera.

L'AP-7, convertida en l'artèria principal per al transport de mercaderies i també per a viatges particulars cap a destinacions turístiques o laborals, suporta cada dia un volum de vehicles molt per sobre de les seves previsions inicials. La sinistralitat ha augmentat en els últims anys i, especialment durant els caps de setmana o dies festius, els accidents solen ser freqüents i generen grans retencions, complicant encara més la mobilitat general a Catalunya.

Reaccions i mesures pendents

Conductors habituals i associacions de transport han expressat reiteradament la seva preocupació davant aquesta situació recurrent. Des de fa mesos, sol·liciten al Govern la implementació de mesures urgents per millorar la seguretat i la fluïdesa en la circulació. Entre les solucions plantejades es troba l'ampliació de carrils en determinats trams, l'augment de controls de velocitat, i una millora en els sistemes de senyalització preventiva.

Les autoritats, per la seva banda, continuen estudiant diverses propostes encara que, fins ara, no s'han aplicat solucions estructurals que canviïn significativament aquesta tendència a l'alça en accidents i retencions. El succés d'aquest dimarts torna a posar pressió sobre l'Executiu autonòmic i central, perquè accelerin les respostes que els usuaris demanen des de fa temps.

Un problema crònic amb conseqüències econòmiques

Més enllà de les molèsties ocasionades als conductors particulars, aquests incidents recurrents també provoquen seriosos perjudicis econòmics. Les retencions prolongades generen retards en els lliuraments de mercaderies, incrementen els costos operatius i afecten negativament sectors estratègics com el comerç o la logística.

En definitiva, l'accident registrat a Santa Perpètua de Mogoda reobre un debat més ampli: la urgent necessitat d'una millora integral de les infraestructures viàries a Catalunya. Si no es prenen mesures efectives aviat, les autopistes continuaran sent escenari habitual d'episodis com el viscut aquest dimarts, amb les seves corresponents conseqüències per a la seguretat viària, l'economia local i la qualitat de vida dels ciutadans.