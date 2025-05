Caos a l'AP-7 per l'accident d'un camió: 5 quilòmetres de retencions

Un inesperat incident en una important via de comunicació catalana ha provocat caos i llargues cues de vehicles, atrapant centenars de conductors durant diverses hores. El trànsit col·lapsat, els nervis a flor de pell i la incertesa van ser els ingredients principals en una jornada complicada per als serveis d'emergència i els usuaris afectats.

Un camió accidentat, origen del caos

Els fets van tenir lloc a l'autopista AP-7, concretament a l'altura del municipi de Subirats, en direcció sud cap a Tarragona. Un camió va patir un espectacular accident en bolcar la seva càrrega sobre la via, bloquejant gairebé totalment el trànsit i obligant els equips d'emergència a desplegar un ampli operatiu per restablir la normalitat.

Segons va confirmar el Servei Català de Trànsit a través de les seves xarxes socials, l'incident va tenir lloc aquest dijous en hores de màxima afluència. El camió, per motius que encara estan sent investigats, va bolcar la seva càrrega, quedant travessat en diversos carrils i generant ràpidament una congestió que va arribar a estendre's fins als 5 quilòmetres.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Operatiu immediat i complex

Des del moment de l'avís, diverses dotacions de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i serveis d'emergència mèdica es van desplaçar al lloc. La seva prioritat inicial va ser assegurar la zona i atendre possibles ferits, encara que afortunadament, segons informacions preliminars, no es van reportar víctimes ni ferits greus com a resultat directe de l'accident.

L'operació per retirar el camió va resultar especialment complexa, cosa que va prolongar durant diverses hores el bloqueig de l'autopista. Les autoritats van haver d'habilitar únicament un carril per facilitar la circulació parcial de vehicles mentre treballaven en la retirada del pesat vehicle. L'arribada d'una grua especialitzada va permetre finalment la mobilització del camió accidentat, però la normalització total del trànsit va trigar a arribar.

Repercussions per als usuaris de la via

Els conductors afectats van haver d'enfrontar-se a una situació d'estrès i impotència en romandre atrapats en els seus vehicles durant llarg temps. Molts van utilitzar les xarxes socials per expressar la seva frustració i compartir informació sobre rutes alternatives, mentre que altres destacaven la ràpida reacció i l'esforç dels serveis d'emergència per alleujar el bloqueig el més aviat possible.

| ACN, @mossoscat, Google Maps, XCatalunya

Aquest tipus d'incidents posa novament en evidència la vulnerabilitat de les principals vies de circulació quan es produeixen accidents de grans vehicles. A més, torna a suscitar el debat sobre la necessitat de millorar la infraestructura i els protocols de resposta ràpida per minimitzar els efectes negatius en el trànsit i la seguretat viària.

Més precaucions al volant

L'accident de Subirats serveix també per reflexionar sobre la importància de mantenir en condicions òptimes les carreteres, especialment les d'alta capacitat com l'AP-7, clau en la mobilitat entre diferents punts estratègics de Catalunya i una de les més transitades del país.

Queda ara esperar els resultats de les investigacions oficials per determinar les causes exactes de l'accident i analitzar possibles mesures preventives futures. Mentrestant, els usuaris d'aquesta via hauran de continuar enfrontant-se a situacions similars, sempre pendents de les recomanacions oficials per minimitzar els inconvenients en els seus desplaçaments quotidians.