Nou accident a l'AP-7: Dos carrils tallats i llargues retencions

per Iker Silvosa

L'autopista AP-7 està vivint avui una jornada especialment conflictiva. En les últimes hores s'han acumulat múltiples incidents que han transformat aquesta via en un autèntic calvari per a milers de conductors que hi circulen diàriament. L'últim accident, ocorregut aquesta tarda, agreuja encara més la complicada situació del trànsit en una de les autopistes més importants de Catalunya.

Dos carrils bloquejats a Santa Perpètua de Mogoda

Passades les 15:30 hores d'aquest dimecres, un nou accident ha tingut lloc en el tram de l'AP-7 a prop de Santa Perpètua de Mogoda, en direcció Tarragona. Segons les dades ofertes pel Servei Català de Trànsit, dos carrils han estat bloquejats a causa del sinistre, la qual cosa ha provocat una immediata lentitud en el trànsit de vehicles i retencions significatives a la zona.

Equips d'emergències i personal de manteniment viari han acudit ràpidament al lloc per assistir els implicats i gestionar la circulació vehicular, tractant d'evitar que les congestions augmentin considerablement. La imatge capturada per les càmeres de trànsit evidencia clarament la gravetat de l'incident, mostrant cues de vehicles gairebé paralitzats al llarg de diversos quilòmetres.

| ACN

Dia complicat a l'AP-7

Aquest últim incident no és un fet aïllat durant aquesta complicada jornada. Des de primeres hores del matí, l'AP-7 ha registrat múltiples accidents que han complicat greument la circulació. A primera hora, un camió accidentat a prop de La Roca del Vallès va obligar al tancament temporal d'un carril en cada sentit, la qual cosa va provocar diversos quilòmetres de retencions.

Hores més tard, en el mateix punt, un altre accident va tornar a restringir el trànsit a només un carril obert, ocasionant novament una congestió de més de tres quilòmetres. La reincidència en aquest tram en particular va posar en evidència la necessitat urgent de revisar i possiblement reforçar les mesures preventives en aquesta zona.

A més d'aquests successos, un altre incident registrat més d'hora a prop de Castellet i la Gornal, sumat a diverses obres en diferents punts de l'autopista, han contribuït a que la mobilitat a l'AP-7 sigui extremadament complicada al llarg de tot el dia.

La successió d'accidents i restriccions ha generat múltiples complicacions per a aquells que depenen d'aquesta via per als seus desplaçaments diaris. Conductors particulars i transportistes s'han vist atrapats en llargues retencions, arribant tard als seus destins i generant frustració i malestar generalitzat.

Les autoritats reiteren la importància de conduir amb precaució i estar atents als avisos en temps real. Així mateix, recomanen considerar vies alternatives sempre que sigui possible durant episodis crítics com aquest.