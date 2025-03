És un no parar: Nou tiroteig a Catalunya avui diumenge

per Mireia Puig

La violència sembla no donar treva a Catalunya. Aquest diumenge ha estat marcat per diferents successos relacionats amb armes de foc en diverses localitats catalanes, sumant tensió a una jornada que podria haver estat tranquil·la. L'últim incident, ocorregut fa ben poc, augmenta encara més la preocupació ciutadana i policial, ja que se suma a altres fets similars registrats en les últimes hores.

Trets a l'aire a Sant Martí, Barcelona

El més recent dels incidents, segons informa El Caso, ha tingut lloc al barri de Sant Martí, concretament al carrer Oristany de Barcelona. Segons han confirmat fonts policials, diversos veïns van alertar els Mossos d'Esquadra en sentir trets en ple carrer durant la tarda d'aquest diumenge, aproximadament sobre les 19:30 hores.

Immediatament després de l'avís, diverses patrulles policials es van desplaçar al lloc i van establir un perímetre per garantir la seguretat dels veïns i tractar d'identificar els responsables. Després d'inspeccionar la zona minuciosament, els agents van trobar beines i restes de projectils a la via pública, confirmant així que efectivament s'havien produït trets, encara que no es van registrar ferits ni detinguts en aquest incident concret.

| ACN

De moment, es desconeix quina va ser la motivació exacta dels responsables per efectuar els trets. Els investigadors han iniciat les primeres indagacions, revisant les càmeres de seguretat de la zona i entrevistant possibles testimonis, per identificar i detenir com més aviat millor els implicats en aquests fets.

Preocupació per la successió d'incidents

Aquest tiroteig a Barcelona no és un fet aïllat, sinó que es converteix en el tercer incident amb armes de foc ocorregut a Catalunya en qüestió d'hores, augmentant així l'alarma social per aquest tipus de successos. Anteriorment, durant la matinada d'aquest mateix diumenge, Terrassa vivia dos episodis violents que van acabar amb un mort i un ferit.

En el primer d'aquests casos, registrat sobre les sis i mitja de la matinada, un home va perdre la vida després de rebre diversos trets davant d'una coneguda discoteca de la ciutat vallesana. Poques hores després, a primera hora de la tarda, una altra persona va resultar ferida al peu també a Terrassa, en rebre un impacte de bala en ple carrer, elevant així la tensió i activant una investigació que apunta a una possible revenja.

| ACN

Operatius policials actius

Davant d'aquesta alarmant situació, els Mossos d'Esquadra han reforçat considerablement la presència policial als carrers de Barcelona i altres localitats catalanes afectades per la violència amb armes de foc. Els cossos policials intenten esclarir amb rapidesa cada cas per evitar que la situació es descontroli encara més i prevenir possibles represàlies entre grups rivals, que solen estar darrere d'aquest tipus de fets violents.

La ciutadania, per la seva banda, exigeix mesures concretes i eficaces davant l'augment d'aquests episodis violents que generen inquietud als carrers. Diversos veïns de Sant Martí, afectats pel recent tiroteig, han reclamat més vigilància policial, especialment en aquells barris que pateixen periòdicament conflictes relacionats amb la delinqüència organitzada.