5 dotacions de bombers s'esforcen a fons en l'incendi d'una casa

per Mireia Puig

La ràpida intervenció dels serveis d'emergència va ser clau per evitar una tragèdia més gran després de declarar-se un incendi en un habitatge abandonat. Les flames, que van afectar principalment la primera planta, també van causar danys significatius a la coberta, posant en risc tota l'estructura de l'immoble.

Una resposta ràpida i eficaç

L'incident va tenir lloc aquesta mateixa tarda, segons van informar els bombers a les seves xarxes socials, després de rebre un avís al voltant de les 15:29 hores. L'habitatge afectat, ubicat a Les Borges Blanques, es trobava en estat d'abandonament des de feia temps, cosa que va facilitar la ràpida propagació del foc a causa del deteriorament dels materials i l'acumulació d'elements inflamables.

Cinc dotacions del cos de bombers van acudir immediatament al lloc, desplegant un operatiu destinat a contenir ràpidament les flames i evitar que aquestes poguessin estendre's als habitatges propers, cosa que hauria suposat un risc considerable per a altres veïns de la zona.

| Govern

Danys importants però sense víctimes

L'acció decidida dels bombers va aconseguir controlar l'incendi en poc temps, encara que la coberta de la casa va patir greus danys, arribant a col·lapsar parcialment. Segons fonts oficials, no s'han registrat víctimes ni ferits, ja que l'immoble no estava habitat ni hi havia ningú a l'interior en el moment de l'incendi.

Veïns del barri van explicar que l'habitatge abandonat ja havia generat problemes en ocasions anteriors, principalment per l'acumulació de residus i la presència esporàdica de persones sense llar que buscaven refugi. Aquest nou incident ha generat preocupació entre els residents de l'entorn, que reclamen mesures més contundents a les autoritats per evitar successos similars en el futur.

Risc constant en edificacions abandonades

Aquest incendi torna a posar sobre la taula la problemàtica dels edificis abandonats en diverses localitats catalanes. Les autoritats locals han estat alertades reiteradament sobre els riscos que aquests immobles representen, no només per la possibilitat d'incendis, sinó també pel perill d'esfondraments i la presència de plagues.

La falta de manteniment i supervisió converteix aquestes estructures en autèntiques bombes de temps, on qualsevol petit incident pot derivar en grans emergències que posen en risc la seguretat pública.

La importància de la prevenció

Des dels cossos d'emergència i protecció civil insisteixen en la necessitat d'actuar preventivament davant aquestes situacions. Realitzar inspeccions periòdiques, assegurar el tancament i la vigilància adequada d'immobles abandonats, així com implementar plans específics per a edificis en estat ruïnós, són accions que podrien reduir considerablement els riscos.

| @bomberscat

En aquest cas concret, la rapidesa amb què van actuar els bombers ha estat fonamental per evitar que l'incident adquirís majors dimensions, però posa de relleu la necessitat urgent d'intervenir abans que ocorri una emergència. S'espera que les autoritats prenguin cartes en l'assumpte per assegurar que aquest tipus de successos no torni a repetir-se al municipi.