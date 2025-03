Diverses dotacions de bombers intervenen en un incendi al costat d'una zona esportiva

per Mireia Puig

Moments de preocupació van viure els veïns aquest dissabte a la tarda en detectar-se un incendi en una zona propera a instal·lacions esportives municipals. Les flames, visibles des de diversos punts, van generar alarma i una ràpida resposta dels serveis d'emergències per evitar que la situació empitjorés.

Vegetació en flames al costat del camp Vallmorena de Vilassar de Dalt

El foc es va originar al voltant de les 18:40 hores d'aquest dissabte 1 de març, al costat del camp d'esports municipal Vallmorena, a Vilassar de Dalt. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l'incendi va afectar principalment vegetació, troncs tallats i pins en un perímetre que va assolir els 200 metres quadrats.

Cinc dotacions de bombers es van desplaçar immediatament al lloc després de rebre l'avís per part de veïns que van veure com les flames s'estenien ràpidament entre els arbres propers a la zona esportiva. La ràpida intervenció va permetre confinar les flames i evitar que s'estenguessin a àrees més sensibles o poblades.

| @bomberscat, XCatalunya, Google Maps

Ràpida resposta per controlar les flames

El treball coordinat dels bombers va permetre que l'incendi no creixés en extensió, i els efectius desplegats van aconseguir estabilitzar i controlar el foc en pocs minuts. Tot i que la superfície afectada no va ser extremadament àmplia, la proximitat al camp d'esports Vallmorena va requerir especial atenció per l'afluència habitual de persones a aquesta zona.

Durant la intervenció no va ser necessari evacuar cap instal·lació esportiva ni habitatges propers, tot i que alguns veïns van romandre en alerta mentre els bombers realitzaven les tasques d'extinció. Passades les hores crítiques, les flames van ser completament extingides i la zona va quedar sota vigilància per evitar possibles rebrots durant la nit.

Possibles causes de l'incendi

Tot i que de moment es desconeix oficialment la causa de l'incendi, les autoritats investiguen si podria haver estat provocat o si es tracta d'un foc accidental derivat de pràctiques negligents, com el llançament de burilles o la crema descontrolada de restes vegetals. La ràpida propagació de les flames, malgrat les baixes temperatures d'aquests dies, evidencia la importància de mantenir la precaució fins i tot en època hivernal.

| @bomberscat

La ràpida intervenció de les dotacions de bombers a Vilassar de Dalt és un clar exemple del valor de comptar amb serveis d'emergències preparats i ben coordinats. Tot i que en aquest cas l'incident es va resoldre favorablement sense danys personals ni materials significatius, serveix com una alerta perquè la ciutadania mantingui sempre la vigilància i la prudència en zones vulnerables a incendis.