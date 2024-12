Nit caòtica per als Bombers: 3 incendis diferents amb fins a 6 vehicles afectats

per Iker Silvosa

Diuen que les desgràcies mai no arriben soles, i aquesta nit el foc va sembrar el pànic en diferents punts de Catalunya. En un interval de poques hores, els Bombers de la Generalitat van atendre tres incendis significatius que van deixar danys materials considerables. Afortunadament, no es van registrar ferits, però els successos van obligar a desplegar recursos d'emergència a múltiples localitats.

El primer avís es va rebre a les 00:01 a Sant Sadurní d'Anoia. Un taller mecànic ubicat al carrer de Molí d'en Guineu va ser l'escenari d'un incendi que va consumir un turisme i una moto al seu interior. Segons han informat els Bombers, el foc no ha afectat la resta de vehicles presents al taller, entre els quals hi havia una tractora, cinc turismes, dues motos addicionals i un carretó elèctric. Tot i la intensitat del foc, les sis dotacions desplegades van aconseguir controlar ràpidament la situació i evitar més danys estructurals.

El segon incident va tenir lloc a Salou, al carrer Murillo, al voltant de les 23:14. En aquesta ocasió, un vehicle va ser pràcticament devorat per les flames, afectant també un semàfor proper. Les imatges difoses pels Bombers mostren la intensitat de l'incendi, amb fum espès i visible des de diversos punts de la ciutat. Tot i que el foc va destruir el vehicle gairebé íntegrament, la ràpida intervenció va evitar que les flames es propagessin a altres elements urbans. Amb una dotació va ser suficient per sufocar l'incendi, però l'impacte a la zona va generar preocupació entre els veïns.

El tercer i darrer succés va passar a les 00:45 a Vilafranca del Penedès, en un aparcament exterior al costat del cementiri. Aquest incendi va ser especialment destructiu, cremant totalment dos vehicles i danyant parcialment un tercer. A més, les flames van afectar uns matolls propers, cosa que va incrementar el perill de propagació. Les imatges mostren els vehicles completament calcinats, en una escena desoladora que va evidenciar la violència del foc. Una dotació de Bombers va treballar intensament per extingir les flames i controlar l'àrea afectada.

Gran actuació dels Bombers

La coincidència temporal d'aquests tres incendis es va posar a prova la capacitat de resposta dels Bombers de la Generalitat, que van actuar de manera eficient en cada cas. Les autoritats han iniciat investigacions per determinar les causes dels incendis, tot i que fins ara no s'han comunicat indicis d'actes intencionats.

Aquest tipus de successos ressalten la importància de la prevenció i el manteniment adequat en instal·lacions i vehicles. A més, subratllen la feina crucial dels Bombers en la protecció de vides i béns. Afortunadament, aquesta nit caòtica, la seva actuació va evitar que els danys materials esdevinguessin una tragèdia humana.