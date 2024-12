Crema un edifici: 300 desallotjats

Uns 300 alumnes del centre de l'FP l'Ilerna de Lleida han estat evacuats aquest dilluns al capvespre a causa d'un incendi que ha tingut lloc a un immoble veí que no ha causat ferits. Entre els evacuats tampoc no hi ha hagut afectacions, i la mesura s'ha pres per precaució. Pel que fa al foc, els Bombers han rebut l'avís de l'incident cap a dos quarts i mig de vuit.

Les flames afectaven un edifici de tres pisos al número 2 de la plaça Sant Llorenç. L'incendi s'ha originat al segon pis i les flames han sortit pel sostre de l'immoble. Els Bombers han enviat al lloc sis dotacions i s'ha hagut de demanar ajuda al parc de Balaguer per controlar les flames. Poc abans de tres quarts de vuit del vespre s'ha pogut controlar l'incendi.

Un cop controlades les flames, els Bombers han continuat actuant tant des de dins com des de fora, en aquest cas amb autoescales, per apagar les flames.

Les causes de l'incendi encara estan sota investigació. Les primeres hipòtesis suggereixen que podria haver-se originat per una fallada elèctrica a les instal·lacions. Tot i això, no es descarten altres possibilitats, com un acte vandàlic o negligència. Els equips de recerca estan recopilant proves i testimonis per determinar l'origen exacte del foc.

| @bomberscat, XCatalunya

Altres incendis a Lleida

Pel que fa a altres incendis recents a la zona de Lleida, el 31 de juliol de 2024 es va registrar un incendi forestal a Ciutadilla, que va afectar més de 200 hectàrees de vegetació forestal i agrícola. Aquest incident va obligar al confinament temporal dels habitants de les localitats de Ciutadilla, Nalec i Verdú.

El 9 d'abril del 2024, un incendi va afectar el setè pis d'un edifici de set plantes a l'avinguda Madrid de Lleida. Les flames van ser visibles des de diversos punts de la ciutat, cosa que va generar alarma entre els veïns.

Tots aquests incidents ressalten la importància de mantenir mesures de seguretat adequades i estar preparats per respondre eficaçment davant d'emergències d'aquest tipus. Les autoritats locals continuen treballant en la prevenció i la resposta a incendis per garantir la seguretat dels ciutadans i la protecció de l'entorn.