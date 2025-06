Caos a la revetlla de Sant Joan: Tallades diverses línies de Rodalies per un incendi

per Joan Grimal

La revetlla de Sant Joan és un dels moments més esperats de l'any a Catalunya. Tanmateix, l'alerta s'ha disparat després d'un incendi declarat aquest diumenge en uns camps propers a l'estació de Viladecans, que ja ha provocat el tall de diverses línies de Rodalies.

Poques horres abans que comencin les celebracions, la situació ha generat preocupació entre les autoritats i els ciutadans que tenien previst desplaçar-se en tren per gaudir de la tradicional nit màgica.

L'incendi, detectat cap a les 16.14 h i comunicat a través del telèfon d'emergències 112, ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre El Prat de Llobregat i Gavà. Les línies afectades són la R2, R2 Sud, R2 Nord, R14, R15, R16 i R17, un eix clau per a la mobilitat de l'àrea metropolitana i per a qui es dirigeix cap a la costa.

| Gencat

Activat el pla FERROCAT en prealerta

La magnitud de l'incendi ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del pla FERROCAT, el protocol dissenyat per gestionar emergències ferroviàries. Aquesta mesura preventiva permet coordinar l'actuació dels diferents cossos de seguretat, emergències i responsables d'infraestructures.

Des de Bombers de la Generalitat s'ha informat que es treballa intensament per controlar les flames, amb dotacions terrestres i mitjans aeris sobrevolant la zona per evitar que el foc avanci cap a zones urbanitzades o instal·lacions crítiques.

| ACN, @rodalies, XCatalunya

L'incendi no podia haver-se produït en un moment més delicat. Amb milers de persones planificant els seus desplaçaments per a la revetlla de Sant Joan, la interrupció del servei ferroviari amenaça de complicar greument la mobilitat. Les estacions de Barcelona-Sants, El Prat, Gavà i d'altres de l'entorn s'han vist col·lapsades per passatgers a l'espera d'informació i solucions.

Possible origen del foc i advertiments

Tot i que les causes exactes de l'incendi s'estan investigant, no es descarta que algun element humà, com el llançament imprudent de petards o la manca de cura amb burilles, hagi desencadenat les flames. El terreny sec, les altes temperatures i el vent n'han facilitat la ràpida propagació.

Protecció Civil ha llançat un missatge clar: la pirotècnia s'ha d'utilitzar amb responsabilitat i lluny de zones amb vegetació per evitar tragèdies. El risc d'incendis forestals a bona part de Catalunya es troba aquests dies en nivells elevats.

Davant la situació, Renfe i Adif han demanat als usuaris que evitin desplaçar-se per les línies afectades i que consultin l'estat dels serveis abans d'iniciar qualsevol viatge. Les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions durant la revetlla, sobretot en l'ús de petards, fogueres i material inflamable.

Un inici de revetlla marcat per la incertesa

L'incendi de Viladecans ha encès totes les alarmes a poques hores que arrenqui una de les nits més concorregudes i emblemàtiques del calendari festiu. La tradicional revetlla de Sant Joan reuneix milers de persones a platges, places i carrers, on el foc, els focs artificials i els petards en són protagonistes.

Les autoritats temen que la combinació d'alta mobilitat, imprudències i condicions meteorològiques adverses puguin derivar en nous incidents al llarg de la nit.