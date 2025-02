Greu ensurt: 7 dotacions de bombers intervenen en l'ensorrament d'una casa

Una inesperada emergència va mobilitzar els bombers aquest matí en una localitat costanera, quan un habitatge va patir el col·lapse de la seva teulada. L'incident, que afortunadament no va deixar ferits, va generar una ràpida resposta dels serveis d'emergència, que van desplegar un important operatiu a la zona.

L'esfondrament i la resposta d'emergència

El succés va tenir lloc al voltant de les 10 del matí al carrer Amadeu I del municipi d'El Masnou. Segons van informar els Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials, el sostre d'una casa, que comprenia la planta baixa i el primer pis, es va esfondrar parcialment, generant alarma entre els veïns.

| @bomberscat, XCatalunya

Davant la magnitud de l'incident, es van desplaçar al lloc un total de set dotacions de bombers, inclòs un vehicle autoescala i la Unitat de Col·lapses Estructurals (GREC). Gràcies a la seva ràpida intervenció, es va poder assegurar la zona i avaluar els possibles riscos de nous despreniments.

Sense víctimes, però amb importants danys materials

Malgrat el col·lapse de la teulada, no es van reportar ferits, un fet que va ser destacat pels bombers com un alleujament dins de la gravetat del succés. No obstant això, els danys materials van ser significatius, i les autoritats locals ja han iniciat una investigació per determinar les causes exactes de l'esfondrament.

Els residents de l'àrea van manifestar la seva preocupació per l'estat d'algunes edificacions antigues a la zona, tement que problemes estructurals similars puguin presentar-se en altres habitatges.

| @bomberscat, Andrey Popov, XCatalunya

Avaluació dels riscos i mesures preventives

Després de l'incident, els bombers van procedir a una inspecció detallada de l'immoble afectat per descartar riscos addicionals. Mentrestant, les autoritats municipals estudien mesures per reforçar el control d'edificacions a la zona i prevenir nous episodis similars.

Aquest succés posa en evidència la importància de realitzar revisions estructurals periòdiques en les construccions antigues, un aspecte clau per garantir la seguretat dels habitants i evitar tragèdies majors. Encara que aquesta vegada no hi va haver víctimes, l'esfondrament a El Masnou serveix com a recordatori de la necessitat d'estar atents a possibles signes de deteriorament en les edificacions.