Brutal incendi d'un cotxe a la B-224

La possibilitat que un vehicle s'incendiï al voral de la carretera representa un risc considerable tant per als ocupants com per als altres conductors a la via. Els incendis de cotxes solen ser impredictibles i, tot i que no sempre s'originen per xocs. Poden produir-se a causa de problemes mecànics, elèctrics o fins i tot a combustions espontànies d'elements inflamables al motor o sistema d'escapament.

El fum i les flames que emanen d'un cotxe en flames poden reduir força la visibilitat, causant confusió i posant en perill altres vehicles en circulació. En una situació així, el temps de resposta dels serveis d'emergència és fonamental per evitar accidents més grans i danys col·laterals.

A més de la pèrdua material, la seguretat dels ocupants i de l'entorn ha de ser prioritària. Un incendi al voral pot estendre's ràpidament si les condicions meteorològiques o la vegetació propera són propícies per fer-ho.

Un espectacular incendi en aquesta localitat

Ahir a la nit, a la carretera B-224 a l'altura de Piera, els Bombers de Catalunya van atendre una emergència després de rebre un avís a les 22.03 h. Un cotxe havia començat a cremar al voral i, malgrat els esforços dels serveis d'emergència, el vehicle va acabar completament calcinat. Afortunadament, no hi va haver ferits a l'incident, segons van informar els mateixos bombers a través del seu compte de X (Twitter).

L'incendi va ser especialment cridaner, ja que les flames es van alçar amb força il·luminant la carretera en plena nit, una imatge que va reflectir la magnitud de la situació. Els Bombers de Catalunya, coneguts per la seva ràpida intervenció en aquests casos, van anar al lloc. I van aconseguir extingir el foc abans que pogués afectar altres zones de l'entorn o complicar encara més el trànsit a la carretera.

Aquest tipus de successos, encara que no gaire freqüents, generen una gran expectació i preocupació entre els conductors catalans que presencien l'escena o circulen per les carreteres properes. El risc que un incendi com aquest derivi en una possible explosió o causi danys a altres vehicles en trànsit és sempre una possibilitat que afegeix tensió al moment. Per això, la rapidesa i la bona feina dels bombers és fonamental per evitar un desenllaç més tràgic.

| ACN

Els serveis d'emergència van aprofitar per recordar a les xarxes socials la importància de revisar regularment l'estat dels vehicles. Ja que en molts casos els incendis poden originar-se per desperfectes al sistema elèctric o per problemes de sobreescalfament al motor.

També van recomanar mantenir sempre un extintor al cotxe i conèixer-ne l'ús bàsic. Tot i que van recalcar que, en situacions de gran envergadura, el millor és mantenir-se a una distància segura i alertar immediatament els bombers.

La intervenció en aquest cas va ser reeixida, ja que no es van haver de lamentar ferits ni danys addicionals. Tot i això, aquest succés serveix com a recordatori de la importància d'extremar les precaucions a la carretera. I de com un simple desperfecte es pot arribar a convertir en una situació d'alt risc.