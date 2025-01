Els Mossos investiguen una estranya mort en una zona de cases okupades

per Sergi Guillén

La matinada d'aquest dilluns ha deixat consternats els veïns de la Marca de l'Ham, a Figueres, després de produir-se un molt greu succés que encara està envoltat d'incògnites. Un home d'uns 45 anys va perdre la vida en precipitar-se des d'una torre de mitja tensió situada al carrer Vilatenim, després de rebre una forta descàrrega elèctrica.

Segons han confirmat diverses fonts, els fets es van produir al voltant de les onze i mitja de la nit. Quan uns testimonis locals van presenciar com el difunt, després d'enfilar-se a la torre. Acabava electrocutat i, acte seguit, queia al buit sense que es pogués fer res per salvar la seva vida.

Els serveis d'emergència no van poder fer res

L'alarma va saltar en el moment en què els vianants van alertar els equips d'emergències, avisant tant als Mossos d'Esquadra com als professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat la ràpida resposta de les dotacions, que es van personar amb celeritat al lloc dels fets, els sanitaris no van poder arribar a evitar el tràgic desenllaç. L'home, la identitat del qual no ha transcendit, va morir a l'acte a causa de la gravetat de la caiguda i de l'electrocució soferta.

| SEM

Actualment, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els motius que van portar la víctima a pujar a la torre. Aquest interrogant se suma a la successió de preguntes que s'han plantejat en les últimes hores.

Es tractava d'un intent de manipular la instal·lació elèctrica?, Buscava l'home alguna forma d'accedir a l'energia de manera il·legal?. Va ser un accident fortuït mentre realitzava alguna acció desconeguda?. La resposta és essencial per a la investigació, i les autoritats esperen trobar indicis en l'entorn que permetin entendre el comportament del difunt.

Una zona marcada per l'ocupació

La zona on es va produir el succés, propera al carrer Vilatenim, destaca per la presència de diverses cases ocupades. Habitades per famílies que s'han instal·lat als immobles sense els permisos corresponents.

Aquest factor, segons fonts policials, no es descarta que pugui estar relacionat amb el fet, ja que el difunt, o el seu entorn, podria haver pretès manipular la xarxa elèctrica. No obstant això, es tracta tan sols d'una hipòtesi que s'investiga, i els Mossos mantenen totes les vies d'indagació obertes.

| ACN

Així doncs, la mort d'aquest home, que es va precipitar d'una torre de mitja tensió després d'electrocutar-se, llança un missatge contundent. Sobre els riscos que comporta manipular instal·lacions elèctriques d'alta potència o accedir-hi sense la preparació ni els equips adequats. Mentre la policia autonòmica recull més dades i testimonis per aclarir les circumstàncies d'aquest tràgic succés.

La comunitat de Figueres roman consternada per un desenllaç que, per l'inusual, ha sacsejat la tranquil·litat del barri i de les famílies que hi resideixen. A l'espera del resultat de la investigació, queda la reflexió sobre la vulnerabilitat social i la gran urgència de posar en marxa mecanismes preventius que evitin nous episodis d'aquesta índole.