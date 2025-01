Detingut pels Mossos: Agredeix un fruiter i crema la seva botiga

El tràfec de la tarda es va veure trencat aquest dijous en un dels carrers més concorreguts de Tortosa. Un home de 44 anys, segons van confirmar fonts policials, va irrompre en una fruiteria situada al carrer Montcada i va desencadenar un episodi de violència que, per fortuna, no va acabar en tragèdia. L'escena va deixar atònits veïns i vianants, que van contemplar com l'individu no només agredia el propietari de l'establiment, sinó que, a més, calava foc al local després de ruixar-lo amb líquid inflamable.

Un atac premeditat i brutal

Tot va succeir al voltant de les cinc de la tarda. El sospitós, segons relaten testimonis, es va dirigir directament a la fruiteria amb un recipient que contenia un producte altament inflamable. Després de vessar el líquid a l'entrada del comerç, el va encendre intencionadament, provocant en qüestió de segons un incendi que va començar a consumir les caixes de fruita i altres estris del local.

Però l'horror no va acabar aquí: l'home, abans de fugir, va colpejar el propietari amb un objecte contundent, causant-li diverses contusions i ferides de les quals va haver de ser tractat en un centre sanitari.

| ACN

Mentre les flames es propagaven, els veïns alertaven els serveis d'emergència. Efectius de bombers van arribar amb rapidesa i van aconseguir controlar el foc evitant que s'estengués a altres immobles de la zona. Mentrestant, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van iniciar la recerca de l'agressor, qui havia desaparegut pels carrers contigus.

Un ampli historial delictiu

Després de diverses hores de recerca, els agents van interceptar el presumpte responsable cap a les 20:00 hores al mateix carrer Montcada. Va ser detingut sense oposar gran resistència i les primeres dades apunten que compta amb onze antecedents policials previs per fets de diversa índole. Ara, se l'acusa dels presumptes delictes d'incendi intencionat i lesions.

De confirmar-se tots els indicis, s'enfrontaria a penes que podrien implicar diversos anys de presó, tenint en compte el seu historial delictiu.

Els Mossos no han facilitat la nacionalitat del presumpte autor dels fets, quelcom habitual des dels temps de Joan Ignasi Elena.

| ACN

A l'espera de la decisió judicial

El detingut, la identitat del qual no ha transcendit, es troba pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa en les pròximes hores. La investigació continua oberta per determinar els motius que el van portar a perpetrar tan violent atac contra el fruiter i el seu negoci. Per ara, es desconeix si existia algun tipus de relació entre l'arrestat i la víctima, o si es tracta d'un acte aïllat d'agressivitat extrema.