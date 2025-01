Caos a la B-30 a causa d'un accident

La circulació s'ha vist seriosament alterada aquest matí a la B-30, a l'altura de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), on un accident de trànsit ha provocat retencions de fins a dos quilòmetres en sentit sud (direcció El Papiol). Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre s'ha produït al voltant de les 9:00 h, en plena hora punta per a molts conductors que es dirigien als seus llocs de treball o centres educatius. L'impacte ha generat una gran congestió i ha obligat els cossos de seguretat i els serveis d'emergència a intervenir amb rapidesa per desbloquejar la via i assistir els afectats.

Durant els primers compassos, la policia autonòmica ha decidit restringir el trànsit a un dels carrils per permetre l'arribada de les ambulàncies i dotacions d'emergències. Com a conseqüència, s'han generat cues que han arribat fins als dos quilòmetres de longitud, amb parades intermitents i arrencades breus a mesura que els efectius policials reorganitzaven la circulació. Per ara no ha transcendit si s'han produït ferits a causa de l'accident.

Mentrestant, Trànsit ha aconsellat als automobilistes que intentin buscar rutes alternatives i, si és possible, evitin la franja afectada durant el lapse de temps necessari perquè els serveis d'emergència concloguin les seves tasques. Es recomana, en particular, estudiar altres accessos cap a l'àrea metropolitana de Barcelona o retardar els desplaçaments fins que la via recuperi una mínima fluïdesa. Les xarxes socials del SCT, així com les aplicacions de trànsit en temps real, ofereixen informació detallada per seguir l'evolució del succés i planificar millor qualsevol desplaçament.

Pendents de l'evolució

Afortunadament, no s'han reportat incidències addicionals derivades de la congestió, encara que la tensió i el nerviosisme sí que han estat presents entre nombrosos conductors. Per la seva banda, la policia local de Barberà del Vallès ha col·laborat amb els Mossos d'Esquadra per encaminar el trànsit a les sortides pròximes.

A mesura que avancin les hores, s'espera que els vehicles implicats siguin retirats i que es recuperi gradualment la normalitat en aquest tram de la B-30. Amb tot, les autoritats insisteixen en la prudència al volant i en la importància de respectar els límits de velocitat i les distàncies de seguretat per evitar que situacions com la viscuda aquest matí a Barberà del Vallès es repeteixin amb tanta freqüència. La col·laboració ciutadana, combinada amb la informació en temps real dels organismes oficials, serà clau per minimitzar els efectes d'un sinistre que ha trastocat la rutina de molts usuaris de la via.