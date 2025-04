Mor un treballador de 64 anys aixafat per un camió

Un nou accident laboral ha sacsejat aquesta setmana la tranquil·litat d'una empresa catalana, afegint-se a una preocupant llista de successos similars en el que portem d'any. Les circumstàncies exactes de l'accident encara no estan completament clares, però les primeres hipòtesis apunten a un desafortunat error en la maniobra del vehicle implicat.

Tragèdia durant una maniobra habitual

El fatal incident va tenir lloc dimarts passat al voltant de les nou menys quart de la nit al municipi del Prat de Llobregat. La víctima, un home de 64 anys que treballava a la companyia on va ocórrer l'accident, va perdre la vida després de quedar atrapat entre un camió i una de les parets de l'aparcament de l'empresa. Tot i que el treballador feia temps que realitzava aquest tipus de tasques, un error fatal durant les maniobres va acabar en tragèdia.

| Canva

Segons els primers indicis, el treballador es trobava guiant o realitzant moviments rutinaris per aparcar correctament el camió a l'espai habilitat per a això. Per raons que encara es desconeixen i que estan sent investigades, el vehicle es va desplaçar inesperadament, aixafant l'operari contra l'estructura propera.

Actuació immediata dels serveis d'emergència

Immediatament després de produir-se l'incident, diversos equips d'emergència van ser alertats i mobilitzats cap al lloc del succés. Diverses dotacions de Mossos d'Esquadra, unitats de Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van arribar ràpidament a l'escena de l'accident.

Malgrat la ràpida actuació i els intents desesperats per part dels sanitaris, res no es va poder fer per salvar la vida del treballador. Els metges desplaçats al lloc van confirmar la defunció minuts després d'arribar, donada la gravetat extrema de les lesions provocades per la pressió del camió sobre el seu cos.

Investigació oberta i responsabilitats

Després de la tragèdia, els Mossos d'Esquadra van obrir immediatament una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del sinistre. S'espera que l'anàlisi exhaustiva del camió i l'estudi detallat de les imatges de seguretat de l'empresa aportin informació clau per determinar les causes precises d'aquest lamentable accident laboral.

A més, seguint el protocol habitual per a aquests casos, la policia ha informat el jutjat corresponent i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, qui determinaran en última instància les responsabilitats i verificaran si la companyia complia correctament amb totes les mesures de seguretat exigides per evitar accidents d'aquest tipus.

Aquest tràgic accident laboral torna a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat en els llocs de treball a Catalunya. Només en el que portem d'any, s'han registrat diversos incidents similars, generant una gran preocupació social i la petició unànime de sindicats i col·lectius laborals per reforçar les mesures de prevenció i protecció en els entorns de treball.